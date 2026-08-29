Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 5 × (14 + 11) - 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 5 × (14 + 11) - 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 11 = 25
La expresión queda así: 6² + 5 × 25 - 25
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
6² = 36
La expresión queda así: 36 + 5 × 25 - 25
Luego se resuelve la multiplicación restante.
5 × 25 = 125
La expresión queda así: 36 + 125 - 25
Se termina operando de izquierda a derecha.
36 + 125 = 161 |
161 - 25 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como juego de atención: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y aplicar la regla correcta antes de responder.