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Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 5 × (14 + 11) - 25.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 6² + 5 × 25 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 5 × 25 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 25 = 125

La expresión queda así: 36 + 125 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 125 = 161 |

161 - 25 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis desafía tu paciencia

Resultado final: 136

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como juego de atención: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y aplicar la regla correcta antes de responder.

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