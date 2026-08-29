Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

14 + 11 = 25

La expresión queda así: 6² + 5 × 25 - 25

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 5 × 25 - 25

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 25 = 125

La expresión queda así: 36 + 125 - 25

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 125 = 161 |

161 - 25 = (?)

Resultado final: 136

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este reto funciona tan bien como juego de atención: obliga a frenar un segundo, ordenar la cuenta y aplicar la regla correcta antes de responder.