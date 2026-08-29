Desafío matemático: la cuenta imposible de resolver en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 32 × 9 + 30 + 23 - (14 + 7) + 44.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 32 × 9 + 30 + 23 - (14 + 7) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 32 × 9 + 30 + 23 - 21 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
32 × 9 = 288
La expresión queda así: 288 + 30 + 23 - 21 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
288 + 30 = 318 |
318 + 23 = 341 |
341 - 21 = 320 |
320 + 44 = (?)
El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, empezar de izquierda a derecha sin mirar prioridades puede desviar el resultado. Practicar con este tipo de juegos ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y ganar velocidad sin perder precisión.