Desafío matemático: la cuenta imposible de resolver en menos de 10 segundos

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 32 × 9 + 30 + 23 - 21 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

32 × 9 = 288

La expresión queda así: 288 + 30 + 23 - 21 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

288 + 30 = 318 |

318 + 23 = 341 |

341 - 21 = 320 |

320 + 44 = (?)

Resultado final: 364

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, empezar de izquierda a derecha sin mirar prioridades puede desviar el resultado. Practicar con este tipo de juegos ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y ganar velocidad sin perder precisión.