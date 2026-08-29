En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: la cuenta imposible de resolver en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 32 × 9 + 30 + 23 - (14 + 7) + 44.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 32 × 9 + 30 + 23 - 21 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

32 × 9 = 288

La expresión queda así: 288 + 30 + 23 - 21 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

288 + 30 = 318 |

318 + 23 = 341 |

341 - 21 = 320 |

320 + 44 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el método

Resultado final: 364

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, empezar de izquierda a derecha sin mirar prioridades puede desviar el resultado. Practicar con este tipo de juegos ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y ganar velocidad sin perder precisión.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: ¿podés resolverlo en menos de 10 segundos?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar