El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, se consagró este sábado campeón del Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Países Bajos en el tiempo reglamentario y vencer 3-1 en la definición por shoot-outs.
El seleccionado argentino femenino de hockey empató 1-1 en el tiempo reglamentario y se impuso 3-1 en los shoot-outs. Es la tercera coronación mundial de su historia.
Las Leonas volvieron a hacer historia y se consagraron campeonas del mundo ante Países Bajos
El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, se consagró este sábado campeón del Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Países Bajos en el tiempo reglamentario y vencer 3-1 en la definición por shoot-outs.
El triunfo, logrado en el estadio Wagener de Amstelveen ante un público local abrumadoramente neerlandés, corona una campaña brillante y escribe una nueva página dorada en la historia del deporte argentino.
Países Bajos llegaba como tricampeón consecutivo, vigente campeón olímpico y máximo favorito en su propia casa. Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, buscaban su tercera corona mundial después de las conquistas de Perth 2002 y Rosario 2010, además de la revancha de la final perdida en 2022.
El primer cuarto transcurrió con absoluta paridad. Ambas selecciones cuidaron la posesión, se replegaron con orden y apenas generaron chances claras. El equilibrio se rompió sobre el final del segundo cuarto: a falta de apenas 47 segundos para el entretiempo, Países Bajos obtuvo su primer córner corto del partido y Yibbi Jansen lo transformó en gol con una ejecución precisa. El 1-0 local golpeó fuerte, pero no quebró la mentalidad argentina.
En la segunda mitad, Las Leonas crecieron. Generaron varias oportunidades, especialmente a través de córners cortos, y la arquera local Anne Veenendaal debió lucirse en más de una ocasión.
La igualdad llegó en el último cuarto, cuando el séptimo córner corto argentino terminó en gol. Tras una arrastrada de Agustina Gorzelany, el rebote le quedó a María José Granatto, quien no perdonó y empujó la pelota al fondo de la red. El 1-1 desató la euforia de la hinchada argentina y forzó la definición por penales australianos.
En la tanda de shoot-outs, la figura absoluta fue la arquera Cristina Cosentino. La “China” atajó tres ejecuciones neerlandesas y se erigió en la heroína del partido. Por el lado argentino convirtieron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo, quien selló el 3-1 definitivo. Zoe Díaz falló uno, pero no alcanzó para empañar la consagración.
Con este triunfo, Las Leonas cortaron la hegemonía de Países Bajos, que había ganado los últimos tres Mundiales. El equipo de Ferrara llegó a la final invicto, con un camino sólido que incluyó victorias ante Alemania, Escocia, España y Australia, 1-0 en semifinales, con gol de Julieta Jankunas, además de empates ante Estados Unidos y Bélgica.
La victoria en Amstelveen no solo representa un nuevo hito para el hockey argentino: también confirma que Las Leonas siguen entre las mejores selecciones del planeta.