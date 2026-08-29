Las Leonas volvieron a hacer historia y se consagraron campeonas del mundo ante Países Bajos

En la segunda mitad, Las Leonas crecieron. Generaron varias oportunidades, especialmente a través de córners cortos, y la arquera local Anne Veenendaal debió lucirse en más de una ocasión.

La igualdad llegó en el último cuarto, cuando el séptimo córner corto argentino terminó en gol. Tras una arrastrada de Agustina Gorzelany, el rebote le quedó a María José Granatto, quien no perdonó y empujó la pelota al fondo de la red. El 1-1 desató la euforia de la hinchada argentina y forzó la definición por penales australianos.

En la tanda de shoot-outs, la figura absoluta fue la arquera Cristina Cosentino. La “China” atajó tres ejecuciones neerlandesas y se erigió en la heroína del partido. Por el lado argentino convirtieron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo, quien selló el 3-1 definitivo. Zoe Díaz falló uno, pero no alcanzó para empañar la consagración.

Con este triunfo, Las Leonas cortaron la hegemonía de Países Bajos, que había ganado los últimos tres Mundiales. El equipo de Ferrara llegó a la final invicto, con un camino sólido que incluyó victorias ante Alemania, Escocia, España y Australia, 1-0 en semifinales, con gol de Julieta Jankunas, además de empates ante Estados Unidos y Bélgica.

La victoria en Amstelveen no solo representa un nuevo hito para el hockey argentino: también confirma que Las Leonas siguen entre las mejores selecciones del planeta.