En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
SERIES

Furor en Netflix: la nueva serie turca de 8 episodios que es la más vista en todo el mundo

Esta serie turca de Netflix sorprendió con 15 millones de visualizaciones y se instaló entre las producciones más vistas en decenas de países.

Qué ver en Netflix: la nueva serie turca de 8 episodios que es la más vista en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la nueva serie turca de 8 episodios que es la más vista en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Serie turca de Netflix es una combinación que volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria. Una producción estrenada casi sin hacer ruido consiguió convertirse en una de las grandes sorpresas de las últimas semanas y alcanzó cifras que explican por qué logró instalarse entre las ficciones más vistas de la plataforma.

Leé también Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con esta serie ideal para ver en el fin de semana
Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con esta serie ideal para ver en el fin de semana. (Foto: Archivo)

Se trata de Te conozco, un thriller psicológico protagonizado por Elçin Sangu, Melis Sezen y Ozan Dolunay. La serie llegó al catálogo de Netflix el pasado 17 de septiembre y rápidamente comenzó a escalar posiciones en distintos mercados.

Su recorrido internacional fue especialmente llamativo. En apenas dos semanas, la producción acumuló 14,3 millones de visualizaciones y registró 96,8 millones de horas reproducidas. La cifra continuó creciendo y terminó de confirmar el impacto de una ficción que encontró espectadores en diferentes partes del mundo.

De qué trata Te conozco en Netflix

La trama de Te conozco gira alrededor de Funda, una artista y madre reciente que intenta recuperar su carrera profesional como pintora.

Después de convertirse en madre, Funda busca reorganizar su vida y volver a dedicar tiempo a su actividad artística. Para conseguirlo, decide contratar a Nazli, una niñera que, en principio, parece reunir todas las características necesarias para convertirse en una ayuda fundamental para la familia. Sin embargo, la llegada de Nazli modifica rápidamente el equilibrio del hogar.

La nueva cuidadora se presenta como una persona amable y aparentemente perfecta para hacerse cargo de las necesidades de la familia. Pero detrás de esa imagen existe un misterio que comenzará a afectar la relación entre Funda y su marido, lker.

A partir de ese momento, la historia comenzará a desarrollar una serie de situaciones en las que las apariencias tendrán cada vez menos importancia.

La relación entre los personajes se convertirá en uno de los principales motores de la trama. Los secretos y las sospechas irán ganando espacio mientras Funda intenta entender qué está sucediendo a su alrededor.

El thriller utilizará así el ámbito familiar como escenario para construir una historia de tensión psicológica.

La serie turca de Netflix que llegó al Top 10 mundial

Netflix volvió a apostar por una producción turca que terminó superando las expectativas iniciales. Te conozco consiguió entrar en los primeros puestos de los rankings de la plataforma y llegó al top 10 en más de 60 países.

El crecimiento fue especialmente fuerte durante su segunda semana disponible. En los primeros siete días, la serie alcanzó 4,6 millones de visualizaciones. En la segunda semana, esa cifra subió hasta 9,7 millones, lo que representó un incremento del 111%.

En total, durante sus dos primeras semanas consiguió reunir 14,3 millones de visualizaciones. Estos números explican el rápido ascenso de una historia que logró captar la atención de espectadores de mercados muy diferentes.

La producción también consiguió convertirse en la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial durante el período analizado. El dato volvió a poner en evidencia la capacidad de las ficciones turcas para trascender las fronteras de su país de origen.

El fenómeno de las series turcas en Netflix

El éxito internacional de la producción se produjo dentro de un contexto en el que las series turcas continúan encontrando un público cada vez más amplio fuera de Turquía.

Netflix convirtió durante los últimos años a numerosas producciones de ese país en títulos con alcance internacional. El idioma dejó de ser una barrera para espectadores que buscan historias centradas en relaciones familiares, conflictos sentimentales, misterio y drama.

Te conozco volvió a aprovechar esa tendencia mediante una historia que combina elementos reconocibles con una estructura de thriller psicológico.

El resultado fue una serie que logró posicionarse en mercados muy diferentes y que encontró espectadores tanto en países donde las producciones turcas ya tienen una audiencia consolidada como en otros territorios donde el fenómeno continúa expandiéndose.

Tráiler oficial de Te conozco en Netflix

En pocas palabras

  • Serie turca: "Te conozco", un thriller psicológico, lidera Netflix con 15 millones de visualizaciones y presencia en el Top 10 de más de 60 países.
  • Trama: La historia sigue a Funda, una artista que contrata a una niñera misteriosa que altera el equilibrio familiar.
  • Fenómeno global: La producción turca destaca como la serie de habla no inglesa más vista, consolidando el alcance internacional de este género.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie
Notas relacionadas
Arrasan en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti estrenan la película argentina del año
Netflix estrenó la serie más esperada de 2026 y ya está en el Top 10 con sus 7 capítulos
Netflix estrenó la película más nominada de los premios Oscar y ya está en el Top 10

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar