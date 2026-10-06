Furor en Netflix: la nueva serie turca de 8 episodios que es la más vista en todo el mundo

Después de convertirse en madre, Funda busca reorganizar su vida y volver a dedicar tiempo a su actividad artística. Para conseguirlo, decide contratar a Nazli, una niñera que, en principio, parece reunir todas las características necesarias para convertirse en una ayuda fundamental para la familia. Sin embargo, la llegada de Nazli modifica rápidamente el equilibrio del hogar.

La nueva cuidadora se presenta como una persona amable y aparentemente perfecta para hacerse cargo de las necesidades de la familia. Pero detrás de esa imagen existe un misterio que comenzará a afectar la relación entre Funda y su marido, lker.

A partir de ese momento, la historia comenzará a desarrollar una serie de situaciones en las que las apariencias tendrán cada vez menos importancia.

La relación entre los personajes se convertirá en uno de los principales motores de la trama. Los secretos y las sospechas irán ganando espacio mientras Funda intenta entender qué está sucediendo a su alrededor.

El thriller utilizará así el ámbito familiar como escenario para construir una historia de tensión psicológica.

La serie turca de Netflix que llegó al Top 10 mundial

Netflix volvió a apostar por una producción turca que terminó superando las expectativas iniciales. Te conozco consiguió entrar en los primeros puestos de los rankings de la plataforma y llegó al top 10 en más de 60 países.

El crecimiento fue especialmente fuerte durante su segunda semana disponible. En los primeros siete días, la serie alcanzó 4,6 millones de visualizaciones. En la segunda semana, esa cifra subió hasta 9,7 millones, lo que representó un incremento del 111%.

En total, durante sus dos primeras semanas consiguió reunir 14,3 millones de visualizaciones. Estos números explican el rápido ascenso de una historia que logró captar la atención de espectadores de mercados muy diferentes.

La producción también consiguió convertirse en la serie de habla no inglesa más vista a nivel mundial durante el período analizado. El dato volvió a poner en evidencia la capacidad de las ficciones turcas para trascender las fronteras de su país de origen.

El fenómeno de las series turcas en Netflix

El éxito internacional de la producción se produjo dentro de un contexto en el que las series turcas continúan encontrando un público cada vez más amplio fuera de Turquía.

Netflix convirtió durante los últimos años a numerosas producciones de ese país en títulos con alcance internacional. El idioma dejó de ser una barrera para espectadores que buscan historias centradas en relaciones familiares, conflictos sentimentales, misterio y drama.

Te conozco volvió a aprovechar esa tendencia mediante una historia que combina elementos reconocibles con una estructura de thriller psicológico.

El resultado fue una serie que logró posicionarse en mercados muy diferentes y que encontró espectadores tanto en países donde las producciones turcas ya tienen una audiencia consolidada como en otros territorios donde el fenómeno continúa expandiéndose.

Tráiler oficial de Te conozco en Netflix