Netflix: Daniel Hendler y Carla Peterson brillan en una nueva película argentina basada en hechos reales

El uruguayo Daniel Hendler, reconocido por su trayectoria en cine y televisión, asume el doble rol de director y protagonista, un desafío que enfrentó con compromiso y sensibilidad. Su personaje representa la mirada racional y a la vez humana del relato: un hombre que, al evaluar a Martha, termina enfrentándose a sus propias convicciones sobre la cordura, la vejez y el deseo de libertad.

Además de Hendler y Marini, el elenco se completa con nombres de peso como Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson, quienes aportan matices y profundidad a la historia.

27 noches Netflix 2

La película que hizo ruido en el Festival de San Sebastián

La película 27 noches tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde fue recibida con aplausos prolongados. Los espectadores salieron conmovidos y divididos: algunos la describieron como un retrato honesto sobre la vejez y la dignidad; otros, como un espejo incómodo sobre las decisiones familiares.

El elenco con Daniel Hendler y Carla Peterson

27 Noches Netflix 1

La producción de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell garantiza una factura técnica de alta calidad. Con una duración de 1 hora y 47 minutos, la película mantiene un ritmo pausado pero intenso, donde cada diálogo y cada silencio construyen significado.

La fotografía privilegia los interiores, las texturas y los rostros, capturando la intimidad de los personajes. El diseño de sonido juega con la idea de encierro y libertad: el murmullo de la clínica, los pasos en los pasillos, el crujir de las puertas se vuelven parte del relato.

27 noches en Netflix

Por qué todos hablarán de "27 noches" en Netflix

Netflix apostó por una película argentina que no busca el impacto fácil, sino el cuestionamiento. Su llegada al catálogo este viernes 17 de octubre marca una nueva etapa para el cine nacional dentro de la plataforma: producciones que dialogan con lo social, con lo humano y con lo político.

27 noches no es solo una historia sobre una mujer mayor; es una radiografía de los vínculos familiares, del miedo a envejecer y de la delgada línea entre el amor y el control.

Quienes la vean, difícilmente puedan permanecer indiferentes. La película invita a pensar, a sentir y, sobre todo, a conversar. En tiempos donde los contenidos se consumen rápido, esta obra nos pide detenernos y mirar de cerca lo que pasa cuando una persona decide vivir como quiere, aunque el resto no lo entienda.

Tráiler de "27 noches" en Netflix