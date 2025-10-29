Denuncian que antes de $Libra, Milei promocionó otra criptomoneda que terminó en estafa

Entre las 07:23 y las 21:20 de ese mismo 10 de diciembre, la cuenta operada por Terrones Godoy liquidó cientos de miles de tokens en minutos. “La actividad continúa durante todo el día, con ventas a precios progresivamente más altos (desde ~$0.016 hasta ~$0.031), lo que sugiere una estrategia de 'pump and dump': inflar artificialmente el precio mientras se liquida la posición”.

La fase final de la operatoria consistió en extraer los fondos hacia fuera de la plataforma. “Una vez que una porción significativa de los tokens KIP fue convertida a USDT, la fase final consistió en retirar los fondos del exchange a billeteras externas, fuera del control de la plataforma”, concluye el informe.

El documento detalla tres retiros consecutivos realizados entre las 22:34 y las 22:49, por un total de más de 152.700 USDT. Parte de esos fondos habrían sido enviados a la billetera de Novelli, uno de los principales acusados en la causa $Libra. La propia Comisión confirmó que esa billetera había recibido, sin haber abonado, los 6.750.000 tokens KIP involucrados en la maniobra.

El trasfondo de una moneda que ya mostraba señales críticas

El informe incluye una gráfica con la evolución del token KIP entre su lanzamiento y el 13 de febrero de 2025, víspera de la estafa LIBRA. A pesar de la caída sostenida del valor, el gobierno avanzó igual con el lanzamiento de $Libra usando a KIP como supuesto soporte del proyecto.

Según la Comisión, esta conexión no fue meramente técnica: Julian Peh y Terrones Godoy tuvieron interacciones públicas con Javier Milei en la semana previa al lanzamiento de KIP. En particular, se destaca un intercambio en la red X el 7 de diciembre, seguido por una repromoción de contenido que afirmaba que Milei apoyaba el proyecto.

La Comisión recordó que Terrones Godoy y Novelli habían fundado en agosto de 2024 la empresa Tech Forum, plataforma desde la cual se promocionó KIP Protocol en el evento donde también participó Milei. Los hallazgos establecen una conexión fáctica entre la promoción de KIP, la participación de sus operadores y el posterior esquema $Libra.

A true honour to have @JMilei President Milei's acknowledgement! At @TechForumAR, I shared with him our plans and ideas for a national framework for AI Sovereignty



More imptly, I got to listen to his bold ideas and goals to bring Argentina to the forefront of technological… — Julian @ (@julian_kip) December 7, 2024

El nuevo informe fue elevado al Congreso y se incorporará al expediente judicial en curso. Se espera que en los próximos días se convoque a declarar a los implicados por esta nueva línea de investigación, que podría anticipar una causa penal paralela a la de LIBRA.