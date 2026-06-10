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Si te gustó "El Eternauta" en Netflix con Ricardo Darín, esta es la serie que no te podés perder

Esta es la serie de Netflix que muchos comparan con "El Eternauta" por una propuesta que combina ciencia ficción, drama y suspenso.

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Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín

Si te gustó "El Eternauta" en Netflix con Ricardo Darín, esta es la serie que no te podés perder. (Foto: Archivo)

"The Rain" se convirtió en una de esas producciones de Netflix que comenzaron a ganar popularidad gracias al boca a boca entre los usuarios de la plataforma. Aunque se estrenó hace varios años, la serie danesa volvió a despertar interés entre quienes disfrutaron de historias de supervivencia como "El Eternauta", protagonizada por Ricardo Darín.

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Qué ver en Netflix: la miniserie de 6 episodios que se convirtió en un fenómeno mundial. (Foto: Archivo)

La razón es sencilla: ambas presentan un escenario donde el peligro llega desde el exterior y donde un simple descuido puede convertirse en una sentencia de muerte.

La propuesta de esta serie combina ciencia ficción, drama y suspenso en una historia que mantiene la tensión desde el primer episodio. Con una premisa inquietante y personajes obligados a enfrentarse a situaciones extremas, la producción logró posicionarse como una de las opciones más recomendadas para quienes buscan maratonear una serie cargada de misterio.

The Rain Netflix 1

De qué trata "The Rain", la serie en Netflix

La historia comienza con un evento inesperado que cambia por completo la vida de millones de personas. Un virus mortal comenzó a propagarse a través de la lluvia y provocó una catástrofe sin precedentes en gran parte de Escandinavia.

Lo que parecía una tormenta común se transformó en una amenaza letal. Cualquier persona que entrara en contacto con el agua contaminada quedaba expuesta a una enfermedad capaz de acabar con su vida en cuestión de horas.

Ante ese escenario, Simone y Rasmus, dos hermanos adolescentes, fueron llevados por su padre a un búnker especialmente preparado para resistir la emergencia. Allí permanecieron aislados del mundo exterior mientras el virus continuó expandiéndose sin control.

Según el resumen oficial de Netflix: "Seis años después de que un virus transmitido por la lluvia asola Escandinavia, dos hermanos se unen a un grupo de sobrevivientes que buscan seguridad y respuestas".

The Rain Netflix 2

Por qué muchos la comparan con "El Eternauta"

Las comparaciones con El Eternauta aparecieron rápidamente entre los espectadores. Aunque ambas historias presentan diferencias importantes, comparten varios elementos narrativos que generan una sensación similar.

En las dos producciones existe una amenaza invisible que llega desde el exterior y obliga a las personas a refugiarse para sobrevivir.

En El Eternauta, la nieve tóxica cae sobre Buenos Aires y provoca la muerte inmediata de quienes quedan expuestos. En The Rain, el peligro viaja a través de la lluvia y convierte cualquier salida al exterior en una decisión de alto riesgo.

El Eternauta 3

Además, ambas historias construyen una atmósfera de incertidumbre permanente. Los personajes desconocen con exactitud el origen de la amenaza y deben adaptarse constantemente a nuevas situaciones.

La supervivencia colectiva también ocupa un lugar central. Nadie puede enfrentar el peligro completamente solo y la cooperación se vuelve fundamental para seguir adelante. Esa combinación de suspenso, tensión y lucha por la supervivencia explica por qué tantos espectadores establecieron paralelismos entre ambas producciones.

Una serie ideal para quienes disfrutan las historias apocalípticas

Las series postapocalípticas continúan despertando interés entre los usuarios de las plataformas de streaming. Historias donde la humanidad enfrenta amenazas extremas suelen generar una combinación de intriga, emoción y reflexión.

The Rain Netflix 3

The Rain encaja perfectamente dentro de ese género. Su planteo inicial resulta simple pero efectivo, mientras que el desarrollo de los personajes aporta profundidad a una trama cargada de tensión.

La producción danesa también destacó por su ambientación. Los paisajes vacíos, las ciudades abandonadas y el constante temor a la lluvia construyeron un escenario inquietante que acompañó cada episodio.

Para quienes disfrutaron de series donde la supervivencia depende de evitar una amenaza externa, esta ficción representa una opción capaz de mantener la atención desde el comienzo hasta el desenlace.

The Rain Netflix 4

Netflix cuenta con numerosas producciones de ciencia ficción y suspenso, pero pocas lograron desarrollar una premisa tan particular como la de The Rain. Una historia donde una tormenta terminó convirtiéndose en el mayor enemigo de la humanidad.

El elenco principal de "The Rain"

  • Alba August
  • Lucas Lynggaard Tønnesen
  • Mikkel Boe Følsgaard
  • Lukas Løkken
  • Sonny Lindberg
  • Clara Rosager
  • Natalie Madueño
  • Evin Ahmad
  • Rex Leonard
  • Johannes Kuhnke

Tráiler oficial de "The Rain" en Netflix

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