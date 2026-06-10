Si te gustó "El Eternauta" en Netflix con Ricardo Darín, esta es la serie que no te podés perder

Lo que parecía una tormenta común se transformó en una amenaza letal. Cualquier persona que entrara en contacto con el agua contaminada quedaba expuesta a una enfermedad capaz de acabar con su vida en cuestión de horas.

Ante ese escenario, Simone y Rasmus, dos hermanos adolescentes, fueron llevados por su padre a un búnker especialmente preparado para resistir la emergencia. Allí permanecieron aislados del mundo exterior mientras el virus continuó expandiéndose sin control.

Según el resumen oficial de Netflix: "Seis años después de que un virus transmitido por la lluvia asola Escandinavia, dos hermanos se unen a un grupo de sobrevivientes que buscan seguridad y respuestas".

The Rain Netflix 2

Por qué muchos la comparan con "El Eternauta"

Las comparaciones con El Eternauta aparecieron rápidamente entre los espectadores. Aunque ambas historias presentan diferencias importantes, comparten varios elementos narrativos que generan una sensación similar.

En las dos producciones existe una amenaza invisible que llega desde el exterior y obliga a las personas a refugiarse para sobrevivir.

En El Eternauta, la nieve tóxica cae sobre Buenos Aires y provoca la muerte inmediata de quienes quedan expuestos. En The Rain, el peligro viaja a través de la lluvia y convierte cualquier salida al exterior en una decisión de alto riesgo.

El Eternauta 3

Además, ambas historias construyen una atmósfera de incertidumbre permanente. Los personajes desconocen con exactitud el origen de la amenaza y deben adaptarse constantemente a nuevas situaciones.

La supervivencia colectiva también ocupa un lugar central. Nadie puede enfrentar el peligro completamente solo y la cooperación se vuelve fundamental para seguir adelante. Esa combinación de suspenso, tensión y lucha por la supervivencia explica por qué tantos espectadores establecieron paralelismos entre ambas producciones.

Una serie ideal para quienes disfrutan las historias apocalípticas

Las series postapocalípticas continúan despertando interés entre los usuarios de las plataformas de streaming. Historias donde la humanidad enfrenta amenazas extremas suelen generar una combinación de intriga, emoción y reflexión.

The Rain Netflix 3

The Rain encaja perfectamente dentro de ese género. Su planteo inicial resulta simple pero efectivo, mientras que el desarrollo de los personajes aporta profundidad a una trama cargada de tensión.

La producción danesa también destacó por su ambientación. Los paisajes vacíos, las ciudades abandonadas y el constante temor a la lluvia construyeron un escenario inquietante que acompañó cada episodio.

Para quienes disfrutaron de series donde la supervivencia depende de evitar una amenaza externa, esta ficción representa una opción capaz de mantener la atención desde el comienzo hasta el desenlace.

The Rain Netflix 4

Netflix cuenta con numerosas producciones de ciencia ficción y suspenso, pero pocas lograron desarrollar una premisa tan particular como la de The Rain. Una historia donde una tormenta terminó convirtiéndose en el mayor enemigo de la humanidad.

El elenco principal de "The Rain"

Alba August

Lucas Lynggaard Tønnesen

Mikkel Boe Følsgaard

Lukas Løkken

Sonny Lindberg

Clara Rosager

Natalie Madueño

Evin Ahmad

Rex Leonard

Johannes Kuhnke

Tráiler oficial de "The Rain" en Netflix