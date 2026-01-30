Furor en Netflix por una nueva película que acaba de estrenarse y está entre las más vistas
Esta película se convirtió en el fenómeno más comentado de Netflix en el año y atrapó a millones de suscriptores desde el primer minuto.
"La trampa" (Trap, 2024) no llegó a Netflix como un simple estreno más. A los pocos días de su incorporación al catálogo, la película se ubicó en lo más alto del Top 10 en la Argentina y comenzó a replicar ese rendimiento en otros países. El dato llamó la atención, ya que se trata de un thriller que pasó por los cines sin ruido excesivo y que, en streaming, encontró su verdadero público.
Estrenada originalmente en 2024, la película está protagonizada por Josh Hartnett, Ariel Donoghue y Saleka Shyamalan. La historia propone una situación aparentemente cotidiana que, en cuestión de minutos, se transforma en un juego psicológico sin escapatoria. Todo sucede en tiempo real, frente a miles de personas, y con un operativo federal que se cierra como una trampa perfecta.
De qué trata "La trampa" en Netflix
La historia comenzó cuando Cooper llevó a Riley, su hija, al concierto de Lady Raven, una estrella pop que convoca a miles de fanáticos en un estadio cerrado. El clima es festivo, caótico y ruidoso. Sin embargo, algo empezó a desentonar. Controles excesivos, policías en cada acceso y un movimiento poco habitual en las tribunas llamaron la atención del protagonista.
Minutos después, Cooper descubrió la verdad: el evento no era solo un recital. El FBI montó un operativo encubierto para capturar a "El carnicero", un asesino serial buscado desde hacía años. Las autoridades tenían una certeza inquietante: el criminal estaba entre el público y no iba a salir del estadio sin ser identificado.
Desde ese momento, La trampa se convirtió en un relato de tensión constante. El espectador no acompaña a los agentes ni a las víctimas. Sigue de cerca al hombre que intenta escapar de un espacio completamente controlado, mientras mantiene la fachada de padre ejemplar frente a su hija, que desconoce por completo quién es realmente.
A diferencia de otros thrillers, la película no construyó su suspenso a partir del misterio sobre la identidad del asesino. Esa información se reveló en los primeros minutos. La decisión narrativa fue clara: el interés no está en el "quién", sino en el "cómo".
El estadio funcionó como una prisión de lujo. Cada pasillo, cada baño y cada sector VIP estuvo vigilado. El operativo avanzó mientras el show continuaba, lo que generó un contraste permanente entre la música, la euforia adolescente y la amenaza latente.
La cámara siguió de cerca a Cooper. El público observó cada gesto, cada decisión y cada error potencial. El film jugó con la incomodidad moral: acompañar al villano, entender su lógica y, en algunos momentos, desear que logre escapar.
El elenco de "La trampa"
Josh Hartnett
Ariel Donoghue
Saleka Shyamalan
Hayley Mills
Alison Pill
El sello de M. Night Shyamalan, director de "La trampa"
La dirección de M. Night Shyamalan apostó por un escenario único y reconocible. El estadio no solo fue un lugar físico, sino un elemento narrativo central. Cada sector cumplió una función y cada desplazamiento tuvo consecuencias.
El relato evitó explicaciones innecesarias. La información se filtró de manera gradual, a través de diálogos breves y miradas significativas. Esa economía narrativa reforzó la sensación de encierro y urgencia.
Aunque se alejó de los giros sobrenaturales, el director mantuvo una atmósfera de paranoia constante, uno de los rasgos más reconocibles de su filmografía. El peligro no estuvo en lo que se ve, sino en lo que podría pasar en cualquier momento.
La recepción del público y el impacto en Netflix
Tras su llegada a Netflix, La trampa acumuló visualizaciones de manera constante. Las redes sociales amplificaron la conversación y multiplicaron las recomendaciones informales.
Muchos usuarios coincidieron en un punto: la película se disfruta mejor sin saber demasiado. La falta de información previa se transformó en parte de la experiencia, algo que favoreció su difusión orgánica.
Netflix reforzó su presencia en el Top 10 y la mantuvo destacada durante varios días, un indicador claro de retención y finalización alta.