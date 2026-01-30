Picante, mediática y conflictiva: quién es la polémica participante que entra a Gran Hermano Generación Dorada

Por último, sumó más detalles: "Es joven. Un familiar de ella estuvo en GH. Hizo otro reality y no canta". Hasta que llegó la confirmación oficial: "Damas y caballeros, ya está en la casa de GH Generación dorada confirmada: Camilota", anunció Salwe.

Se trata de Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, quien ya tuvo una participación televisiva en Cuestión de peso (El Trece). Su ingreso promete ser uno de los más comentados de esta nueva edición que busca marcar un antes y un después en el reality.

Qué otros famosos participarían en Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano ya inició la cuenta regresiva para volver a la pantalla de Telefe, con estreno confirmado para el próximo 23 de febrero. La expectativa es altísima: no será una edición cualquiera, sino una temporada que promete ser un hito dentro del formato y que, con intención, fue bautizada como “Generación Dorada”.

Mientras la ansiedad de los fanáticos crece día a día, comenzaron a aparecer los primeros nombres de las celebridades que podrían sumarse a esta entrega especial. Como suele suceder, las primeras filtraciones se dieron en LAM (América TV), donde Pilar Smith adelantó algunos de los candidatos que estarían en consideración por parte de la producción.

“Hay una selección de famosos que fueron a hacerse fotos. No saben si quedaron o no”, explicó Ángel de Brito en el programa. Luego, Smith detalló: “Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, el novio de Lizardo Ponce, Inés de Survivor. Reiteramos que estar en la foto no significa que estén confirmados. Me dicen de Emanuel, un ex Gran Hermano”.

Los nombres que comenzaron a circular muestran un perfil distinto al de las últimas ediciones: son figuras con trayectoria previa en los medios, vinculadas a otras épocas de la televisión y del reality. La intención parece ser recuperar la nostalgia de los seguidores históricos del programa, al mismo tiempo que se despierta la curiosidad de las nuevas generaciones que se acercaron al formato en los últimos años.