La traición amorosa de Romina Uhrig a Julieta Poggio por el mismo hombre que terminó de la peor manera

Por su parte, Angie Balbiani aportó otro dato sobre Uhrig. "Romina contó que estuvo muy complicada con el consumo. Después del accidente de Thiago (Medina) Romina volvió a aparecer en la vida de Daniela y Julieta, y entendieron que venía por ahí la mano. Romina contó que tuvo una situación personal muy complicada y me parece que después de eso recompusieron", explicó.

En medio del debate, Pampito se detuvo en un detalle llamativo en redes sociales. "Llamó mucho la atención, para los expertos en redes como Pochi, que Juli no la haya saludado a Romina en el día de su cumpleaños. No le hizo un saludo público", señaló.

Por último, Vázquez cerró con una observación que marca la diferencia en el vínculo. "Cuando cumple Juli Poggio el 9 de enero, Romina sí la saludó públicamente, hizo un posteo", destacó, dejando en claro que la relación entre ambas sigue siendo motivo de comentarios y especulaciones.

Cuál fue la reacción de Julieta Poggio cuando Moria Casán le preguntó si estaba embarazada

Julieta Poggio generó revuelo en las redes sociales tras compartir una publicación que dio a entender que estaba embarazada, lo que provocó una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

“Empezando el año acompañada”, escribió la ex Gran Hermano en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se observa cómo se mira la panza y la acaricia con ambas manos.

El detalle es que el posteo fue realizado el 28 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de los Santos Inocentes, aunque eso no impidió que la imagen se viralizara y generara debate en el mundo virtual.

Durante un móvil desde Villa Carlos Paz, Moria Casán no dudó en consultarle directamente sobre el tema y la reacción de Julieta sorprendió a todos en vivo.

“¿Fue un fake eso de que estás embarazada? Porque subiste una foto esta semana”, le preguntó la conductora de La mañana con Moria (El Trece). A lo que Poggio respondió entre risas: “Me toco la teta izquierda”.

Ya con un tono más serio, la actriz aclaró: “No chicos, por ahora no me veo, no es el momento. Lo que pasa es que siempre hago una joda por el Día de los Inocentes, pero esta vez no me creyeron muchas personas. Pero bueno, buen día para hacer chistes”.

Consultada sobre la reacción de su pareja, Poggio agregó divertida: “Mi novio no me dijo nada, le chupó un hue..”, en referencia a la imagen que había circulado en redes.

La ex GH también recordó una broma que hizo junto a su amigo Nacho Castañares. "El año pasado con mi amigo Nacho Castañares que está haciendo temporada jodimos con que estábamos de novios”, comentó, destacando la gran relación que mantiene con él.

Además, expresó su cariño hacia su excompañero de reality: "Me llena de orgullo y me pone feliz por él, yo lo amo, es como un hermanito para mí. Vamos al supermercado juntos y salimos a comer después del teatro".