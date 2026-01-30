Netflix estrena "En el barro" con la China Suárez como gran protagonista de la segunda temporada

Cómo será En el barro, segunda temporada en Netflix

Gladys, "la Borges", (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás "tribus" mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.

Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las "embarradas" y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

En el barro 2

Ficha técnica En el barro, temporada 2

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.

Una creación de Sebastián Ortega.

Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.

de Verónica Llinás. Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.

Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. Tema musical original: María Becerra y XROSS.

María Becerra y XROSS. Producción general: Johanna Weinstein y Rodrigo Paz.

Johanna Weinstein y Rodrigo Paz. Productor Ejecutivo: Pablo Culell.

Pablo Culell. Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.

Javier Pons, Juan Ponce. Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.

Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. Productor y Director General: Sebastián Ortega.

En el barro

NBCUniversal Telemundo Enterprises lidera la industria mediática en la producción y distribución de contenido en español para los hispanos de Estados Unidos y audiencias del mundo entero. La compañía sirve a los hispanos de Estados Unidos a través de su cadena nacional de televisión, la cadena de cable Universo, y plataformas digitales que incluyen la aplicación Telemundo, una suite de canales FAST, y servicios de streaming, como Peacock, entre otros.

Underground Producciones es una productora audiovisual argentina, líder en contenidos de ficción. Una división de NBCUniversal Telemundo Studios desde agosto del 2019, Underground ha sido reconocida con cinco Martín Fierro de Oro, además de decenas de Galardones nacionales e internacionales. Fundada en 2006 por Sebastián Ortega, junto a su productor Pablo Culell, y su valioso equipo de creativos y realizadores, Underground ha creado exitosos productos televisivos de alta calidad e innovación artística incluyendo 100 Días Para enamorarse, Graduados, Lalola y Los Exitosos Pells entre muchos otros.

En el barro 2

Tráiler oficial de En el barro: Temporada 2 en Netflix