Netflix estrena "En el barro" con la China Suárez como gran protagonista de la segunda temporada. (Foto: Archivo)
Netflix presenta el tráiler oficial y el arte principal de la segunda temporada de En el barro, la serie original creada por Sebastián Ortega, que estrenará globalmente el próximo 13 de febrero, con un elenco encabezado por Ana Garibaldi y la China Suárez.
Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, la nueva entrega retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. Gladys, "la Borges" (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos.
Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Completan el elenco Alejandra "Locomotora" Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la nueva temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.
La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en elTop 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.
Cómo será En el barro, segunda temporada en Netflix
Gladys, "la Borges", (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás "tribus" mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.
Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las "embarradas" y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.
Ficha técnica En el barro, temporada 2
Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.
Una creación de Sebastián Ortega.
Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.
Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.
Actor invitado: Gerardo Romano.
Y la actuación especial de Verónica Llinás.
Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.
Tema musical original: María Becerra y XROSS.
Producción general: Johanna Weinstein y Rodrigo Paz.
Productor Ejecutivo: Pablo Culell.
Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.
Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.
Productor y Director General: Sebastián Ortega.
NBCUniversal Telemundo Enterprises lidera la industria mediática en la producción y distribución de contenido en español para los hispanos de Estados Unidos y audiencias del mundo entero. La compañía sirve a los hispanos de Estados Unidos a través de su cadena nacional de televisión, la cadena de cable Universo, y plataformas digitales que incluyen la aplicación Telemundo, una suite de canales FAST, y servicios de streaming, como Peacock, entre otros.
Underground Producciones es una productora audiovisual argentina, líder en contenidos de ficción. Una división de NBCUniversal Telemundo Studios desde agosto del 2019, Underground ha sido reconocida con cinco Martín Fierro de Oro, además de decenas de Galardones nacionales e internacionales. Fundada en 2006 por Sebastián Ortega, junto a su productor Pablo Culell, y su valioso equipo de creativos y realizadores, Underground ha creado exitosos productos televisivos de alta calidad e innovación artística incluyendo 100 Días Para enamorarse, Graduados, Lalola y Los Exitosos Pells entre muchos otros.
Tráiler oficial de En el barro: Temporada 2 en Netflix