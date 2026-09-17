Cambios en la Quinta de Olivos: Casa Militar asumirá la seguridad de la residencia presidencial

La decisión "responde a la a necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial", agrega la nota donde el Gobierno explicó los cambios que comenzarán a realizarse desde este mismo viernes.

El Gobierno aclaró que "esta iniciativa, conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar, incluye la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los sitios donde se encuentre el Presidente de la Nación, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional".