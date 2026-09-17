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Cambios en la Quinta de Olivos: Casa Militar asumirá la seguridad de la residencia presidencial

El Gobierno decidió fortalecer la seguridad del presidente Javier Milei. Ordenó reemplazar a todo el personal civil, que atendía la cocina y todos los servicios de mantenimiento y funcionamiento de la Quinta Presidencial de Olivos, por efectivos de la Casa Militar.

Karina Milei ordenó cambios de personal para reforzar la seguridad del presidente en la Residencia de Olivos. (Foto: archivo).

Karina Milei ordenó cambios de personal para "reforzar la seguridad" del presidente en la Residencia de Olivos. (Foto: archivo).

El Gobierno decidió fortalecer la seguridad del presidente Javier Milei "en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina" y ordenó reemplazar a todo el personal civil de la Quinta de Olivos por efectivos de la Casa Militar.

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"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", explica el comunicado difundido este jueves por la tarde por prensa de Presidencia.

La Quinta de Olivos tendr&aacute; una nueva estructura de seguridad bajo la &oacute;rbita de la Casa Militar. (Foto: archivo).

La Quinta de Olivos tendrá una nueva estructura de seguridad bajo la órbita de la Casa Militar. (Foto: archivo).

La medida, confirmada esta tarde, implica la "disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece".

Según se informó oficialmente, "la transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar" se llevará adelante "en un máximo de 60 días".

La decisión "responde a la a necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial", agrega la nota donde el Gobierno explicó los cambios que comenzarán a realizarse desde este mismo viernes.

El Gobierno aclaró que "esta iniciativa, conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar, incluye la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los sitios donde se encuentre el Presidente de la Nación, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional".

En pocas palabras

  • Seguridad presidencial: Casa Militar reemplazará al personal civil en Olivos desde el viernes para tareas de seguridad cocina y mantenimiento.
  • Centralización de funciones: Se disolverá la Administración General de la Residencia Presidencial y se separarán funciones de seguridad y administración.
  • Objetivo y alcance: Elevar estándares de seguridad y eficiencia, incluyendo la Casa Rosada y otros lugares de presencia presidencial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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