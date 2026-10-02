La gran oportunidad de Boca: por qué se juega más de tres puntos ante Unión en La Bombonera

Torneo Clausura: busca sellar su boleto a la fase final entre los ocho mejores.

Copa Sudamericana: disputará las semifinales frente a Vasco da Gama los días 13 y 20 de octubre.

Copa Argentina: chocará en la instancia semifinal ante Banfield.

Con compromisos de eliminación directa en el horizonte cercano, encaminar el pasaje local le permitirá al entrenador dosificar minutos y preservar a figuras como Leandro Paredes, evitando el desgaste físico extremo antes de los choques internacionales.

Qué riesgos asumiría Boca en caso de no conseguir una victoria en La Bombonera

Por el contrario, un tropezón o resultado adverso frente a Unión mantendría al Xeneize demasiado cerca de la zona de disputa y le añadiría una cuota extra de presión a las últimas cinco jornadas del certamen. En un torneo de formato corto donde cada unidad resulta determinante, dejar escapar la oportunidad de distanciar a un perseguidor directo terminaría complejizando el cierre de la fase regular.