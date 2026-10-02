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La gran oportunidad de Boca: por qué se juega más de tres puntos ante Unión en La Bombonera

Boca recibe a Unión desde las 21.30 con la chance de despegarse en los playoffs y dar tranquilidad al calendario. Los detalles.

Leandro Paredes. 

Leandro Paredes. 

Boca Juniors afrontará este viernes un partido que puede marcar un punto de inflexión definitivo en su andar dentro del Torneo Clausura. Desde las 21.30, el equipo Xeneize recibirá a Unión de Santa Fe en La Bombonera por la fecha 11, persiguiendo un objetivo trascendental que excede la simple suma de las tres unidades: despegarse de la zona de riesgo en la clasificación a los octavos de final y ganar margen de tranquilidad para el tramo más exigente del semestre.

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Rodolfo Arruabarrena

El conjunto santafesino llega al compromiso ubicado en el noveno puesto de la tabla con 13 puntos, siendo el primer equipo que hoy estaría quedando al margen de la fase eliminatoria. Por su parte, Boca cuenta con 17 unidades y se posiciona dentro del lote de los ocho clasificados. Si el dueño de casa logra imponerse ante su público, alcanzará la línea de los 20 puntos y estirará a siete la ventaja sobre el Tatengue, una distancia más que significativa si se considera que solo quedarán cinco jornadas en disputa, es decir, 15 unidades en juego.

Qué beneficio le otorgaría un triunfo ante Unión a la planificación de Rodolfo Arruabarrena

Sumar de a tres en este cruce directo no asegurará la clasificación de manera matemática, pero sí le brindará al cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena un colchón de puntos clave para administrar las cargas sin la urgencia de tener que sumar en cada presentación doméstica.

Esta tranquilidad resulta fundamental al observar el desgastante calendario del Xeneize, que se mantiene firme en la pelea de tres competencias paralelas:

  • Torneo Clausura: busca sellar su boleto a la fase final entre los ocho mejores.

  • Copa Sudamericana: disputará las semifinales frente a Vasco da Gama los días 13 y 20 de octubre.

  • Copa Argentina: chocará en la instancia semifinal ante Banfield.

Con compromisos de eliminación directa en el horizonte cercano, encaminar el pasaje local le permitirá al entrenador dosificar minutos y preservar a figuras como Leandro Paredes, evitando el desgaste físico extremo antes de los choques internacionales.

Qué riesgos asumiría Boca en caso de no conseguir una victoria en La Bombonera

Por el contrario, un tropezón o resultado adverso frente a Unión mantendría al Xeneize demasiado cerca de la zona de disputa y le añadiría una cuota extra de presión a las últimas cinco jornadas del certamen. En un torneo de formato corto donde cada unidad resulta determinante, dejar escapar la oportunidad de distanciar a un perseguidor directo terminaría complejizando el cierre de la fase regular.

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