Desde grandes y chicos no hay -o casi- nadie que no les guste y disfrute de una de las más famosas galletitas industriales: las Oreo. Pero el fanatismo por ellas no sólo ha creado recetas de tortas y otras preparaciones dulces para seguir explotando su sabor. Ahora en Tik Tok se convirtió en furor el desafío viral de calentar una en el microondas y que triplique su tamaño.