AUH: el trámite de ANSES que puede liberar hasta $950.000 antes de fin de marzo

Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH

La AUH no se abona en su totalidad todos los meses. El esquema de pago está diseñado para incentivar el cumplimiento de requisitos educativos y sanitarios.

El funcionamiento es el siguiente:

80% del monto: se paga automáticamente cada mes.

20% restante: queda retenido hasta la presentación de la Libreta.

Este mecanismo permite que el Estado confirme que los niños y adolescentes:

Asisten regularmente a la escuela.

Cumplen con el calendario de vacunación obligatorio.

Realizan controles médicos periódicos.

Una vez presentada y validada la Libreta, ANSES habilita el pago del monto retenido durante el año.

Cuánto se cobra por AUH en marzo de 2026

Tras la última actualización por inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el valor de la AUH se ubica en torno a $132.814 por hijo.

Sin embargo, el dinero que efectivamente se deposita cada mes es el 80%.

La estructura del pago es la siguiente:

Monto total: $132.814

80% mensual depositado: aproximadamente $106.251

20% retenido: cerca de $26.563

Ese porcentaje retenido se acumula mes a mes y se libera únicamente después de presentar la Libreta.

El monto que se puede recuperar: hasta $950.000

El impacto económico de este trámite es significativo.

Tomando como referencia los valores actuales:

20% retenido por mes: $26.563

Retención anual aproximada por hijo: más de $318.000

Esto significa que el monto acumulado puede crecer rápidamente dependiendo de la cantidad de hijos.

Por ejemplo:

1 hijo: más de $318.000

2 hijos: más de $636.000

3 hijos: cerca de $950.000

En otras palabras, para muchas familias la presentación de la Libreta implica recuperar una suma que puede equivaler a varios meses de ingresos.

La fecha límite para presentar la Libreta AUH

ANSES confirmó que el plazo para completar el trámite vence el 31 de marzo de 2026 inclusive.

Quienes no cumplan antes de esa fecha enfrentarán varias consecuencias:

No recibirán el 20% retenido del año .

No podrán reclamar el dinero fuera del plazo.

Perderán el derecho al cobro acumulado.

Desde el organismo recomiendan no esperar a último momento, ya que en los últimos días suele aumentar la demanda del sistema.

Qué es la Libreta AUH y para qué sirve

La Libreta AUH es un documento que certifica que los menores cumplen con los requisitos del programa.

Debe incluir tres validaciones principales:

Certificado de escolaridad.

Controles de salud.

Vacunación obligatoria.

Este formulario permite que ANSES confirme que las familias beneficiarias cumplen con las condiciones del programa social.

Solo después de esta verificación el organismo autoriza el pago del complemento retenido.

Cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES

El trámite puede realizarse de manera online a través de la plataforma Mi ANSES, sin necesidad de sacar turno.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” .

Seleccionar “Libreta AUH” .

Verificar que los datos del menor sean correctos.

Generar y descargar el formulario.

Completarlo con la escuela y el centro de salud.

Subir el documento digitalizado al sistema.

Una vez aprobado, el organismo envía una confirmación al titular.

También puede hacerse de manera presencial

Las familias que no puedan realizar el trámite online también tienen la posibilidad de presentar la Libreta:

En oficinas de ANSES.

En operativos territoriales del organismo.

En estos casos se debe llevar:

DNI del titular.

Formulario de Libreta AUH completo.

El trámite se puede realizar sin turno previo.

Cuándo se paga el 20% retenido

Una vez presentada la Libreta, ANSES debe verificar que toda la información sea correcta.

Después de esa validación, el organismo acredita el dinero acumulado en la cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

El pago no es inmediato, ya que primero se realiza el control administrativo correspondiente.