El Gobierno mantiene abierta una beca de $420.000 para aprender un oficio

Sin embargo, el dinero no se cobra íntegramente todos los meses. La normativa establece una retención del 20%:

Monto mensual de la beca: $35.000.

$35.000. 80% abonado inicialmente: $28.000 por mes.

$28.000 por mes. 20% retenido: $7.000 por mes.

$7.000 por mes. Monto acumulado en 12 meses: hasta $420.000.

hasta $420.000. Monto inicialmente abonado durante 12 meses: $336.000.

$336.000. Monto potencial retenido durante 12 meses: $84.000.

El 20% reservado se paga posteriormente contra la certificación de finalización del curso por parte de la institución educativa. Si no se cumplen las condiciones académicas exigidas, puede perderse el derecho a cobrar ese porcentaje.

¿Quiénes pueden acceder a Progresar Formación Profesional?

La línea está destinada a personas que realizan cursos de formación profesional o trayectos formativos validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerados estratégicos por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Entre los principales requisitos establecidos para 2026 se encuentran:

Tener entre 18 y 24 años al cierre de la convocatoria.

al cierre de la convocatoria. El límite se extiende hasta 35 años para quienes no tienen un trabajo formal registrado.

para quienes no tienen un trabajo formal registrado. También existen ampliaciones específicas para personas a cargo de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años.

Las personas integrantes de comunidades indígenas, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes pueden acceder sin límite máximo de edad, siempre que acrediten la condición correspondiente.

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI.

y DNI. Los ingresos del postulante no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles .

. Realizar un curso validado por INET y considerado estratégico por CoNETyP.

La beca es personal e intransferible y resulta incompatible con otras becas educativas similares otorgadas por la Secretaría de Educación. También quedan excluidas determinadas personas que tengan títulos universitarios, profesorados o tecnicaturas, estén alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias o no cumplan con las condiciones del programa.

¿Cómo anotarse a Progresar Formación Profesional?

Antes de iniciar la solicitud, el interesado debe estar inscripto en el curso de formación profesional elegido. La capacitación tiene que formar parte de la oferta habilitada por el programa.

La inscripción se completa de manera online y es gratuita. El procedimiento es:

Ingresar a la plataforma oficial de Progresar .

. Seleccionar la opción correspondiente a Formación Profesional .

. Acceder mediante Mi Argentina con CUIL y contraseña.

con CUIL y contraseña. Verificar los datos personales que aparecen en el sistema.

Completar la encuesta socioeconómica.

Incorporar los datos académicos y la información correspondiente al curso.

Enviar el formulario de inscripción.

El solicitante debe contar además con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre para recibir el beneficio. La cuenta o billetera declarada no puede pertenecer a otra persona.

La evaluación combina una instancia socioeconómica, que utiliza información registrada en ANSES, y una evaluación académica basada en los datos proporcionados por la institución educativa. El resultado de la postulación se consulta posteriormente desde la plataforma Progresar.

¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse a Progresar en 2026?

La convocatoria de Progresar Formación Profesional 2026 permanece abierta hasta el viernes 27 de noviembre. El período comenzó el 27 de abril y se realiza exclusivamente dentro de la plataforma del programa.

Por eso, quienes todavía no realizaron el trámite deberán completar previamente la inscripción al curso y luego presentar la solicitud de la beca antes del cierre de la convocatoria.

La beca se mantiene durante el tiempo que dure la capacitación, con un máximo de 12 meses dentro del ciclo lectivo, y el pago se realiza mensualmente. La Secretaría de Educación liquida el beneficio y ANSES efectúa los pagos por cuenta y orden de ese organismo.