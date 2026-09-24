Enzo Fernández llegó a la Selección y llamó la atención de todos: el detalle que rompió todo

La tendencia se repitió entre los futbolistas: sastrería, prendas oversize, anteojos de sol, bolsos de lujo y estilos urbanos fueron algunas de las elecciones que aparecieron durante la llegada a la concentración.

Llegadas de Enzo Fernández a varios partidos

Pero Enzo tuvo algo diferente. El pantalón de pierna ancha, el suéter y los lentes le dieron una estética de galán de película, mientras que el bolso terminó de completar un outfit pensado para llamar la atención sin necesidad de llevar colores estridentes.

No es la primera vez que el futbolista queda en el centro de la conversación por su vestimenta. En anteriores convocatorias ya había protagonizado comentarios sobre los looks de sus compañeros e incluso se había animado a opinar, con humor, sobre la ropa que elegían para llegar al predio.

Esta vez, sin embargo, el que quedó bajo la lupa fue él. Mientras sus compañeros también mostraban sus estilos personales, Enzo apareció con una combinación que rápidamente fue definida en las redes como “fachera”, “de estrella” y con mucho “aura”.

Y así, antes de que comenzara el primer entrenamiento, Enzo Fernández ya había ganado su propio partido: el de la pasarela de la Selección.