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Enzo Fernández llegó a la Selección y llamó la atención de todos: el detalle que rompió todo

Enzo Fernández llegó para jugar con Lio Messi; el detalle que hizo estallar las redes. Miralo.

Enzo Fernández llegó a la Selección y llamó la atención de todos: el detalle que rompió todo

Enzo Fernández llegó al predio de la AFA para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina y, antes de ponerse los botines, ya había conseguido llamar la atención. Esta vez no fue por una jugada, un gol ni una declaración: todas las miradas se fueron directamente a su outfit.

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José Coronado brilla en Netflix con la película española del momento y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

El mediocampista apareció en Ezeiza con un look que rápidamente generó comentarios en las redes. Pantalón gris de corte amplio y exagerado, suéter azul, anteojos y bolso, además de una actitud relajada que terminó de completar una imagen que muchos definieron con una palabra que se volvió tendencia entre los más jóvenes: “aura”.

La propia cuenta de SportsCenter puso el foco en su llegada y publicó las imágenes con una frase que resumió el impacto que tuvo su aparición: “¡Eso sí que es llegar con estilo!”. Además, invitó a sus seguidores a puntuar el look del futbolista.

Y las respuestas no tardaron en llegar. Enzo convirtió por unos minutos la entrada al predio de la Selección en una verdadera pasarela, en una jornada en la que varios de los convocados también se destacaron por sus elecciones de vestuario.

La tendencia se repitió entre los futbolistas: sastrería, prendas oversize, anteojos de sol, bolsos de lujo y estilos urbanos fueron algunas de las elecciones que aparecieron durante la llegada a la concentración.

Llegadas de Enzo Fern&aacute;ndez a varios partidos&nbsp;

Llegadas de Enzo Fernández a varios partidos

Pero Enzo tuvo algo diferente. El pantalón de pierna ancha, el suéter y los lentes le dieron una estética de galán de película, mientras que el bolso terminó de completar un outfit pensado para llamar la atención sin necesidad de llevar colores estridentes.

No es la primera vez que el futbolista queda en el centro de la conversación por su vestimenta. En anteriores convocatorias ya había protagonizado comentarios sobre los looks de sus compañeros e incluso se había animado a opinar, con humor, sobre la ropa que elegían para llegar al predio.

Esta vez, sin embargo, el que quedó bajo la lupa fue él. Mientras sus compañeros también mostraban sus estilos personales, Enzo apareció con una combinación que rápidamente fue definida en las redes como “fachera”, “de estrella” y con mucho “aura”.

Y así, antes de que comenzara el primer entrenamiento, Enzo Fernández ya había ganado su propio partido: el de la pasarela de la Selección.

En pocas palabras

  • Enzo Fernández: El futbolista llegó a la Selección Argentina y captó la atención por su particular vestimenta.
  • Look destacado: Su atuendo, con pantalón de corte amplio y suéter azul, generó comentarios y fue calificado con
Resumen generado por Thinkindot AI
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