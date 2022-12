Gran Hermano 2022: Después de la polémica mostraron cómo es el backstage del reality

“Al pasillo técnico tiene acceso muy pocas personas”, cuenta Karina de Paolis en el video que muestra a los cámaras trabajando en un angosto pasillo que mira hacia las habitaciones. “Hay 53 ventanas y son vidrios espejados, entonces los participantes de adentro no pueden ver absolutamente nada por eso el pasillo se mantiene a oscuras y no se puede usar teléfono ni sacar fotos”, resaltó.

“Solo pueden entrar los camarógrafos y los productores ejecutivos y alguna persona que tenga que entrar por algún motivo muy especial”, explica sobre este pasillo que asegura que es el “área más restringida de la casa”.

Luego el video muestra el control donde trabajan unas 200 personas en turnos de 8 horas durante todo el día. Además, contó que la cabina de Gran Hermano es un lugar privado, esto es el confesionario.

“Las puertas siempre están cerradas, la única manera de abrirlas es desde el control donde están numeradas y solo el productor de casa puede abrirlas”, reveló.

Juliana fue expulsada de Gran Hermano 2022 por romper el reglamento

A pesar de haber sido advertida varias veces por atentar contra el reglamento de Gran Hermano 2022 (Telefe), Juliana continuó transgrediendo las normas de la casa, y fue expulsada de la casa más famosa del país.

“He detectado distintas situaciones en donde Juliana desobedeció la norma de no revelar información desde el exterior. Luego de muchas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes”, comenzó diciendo "el Big" a los participantes.

“Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa", dijo para sorpresa de todos.

"Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, dijo la voz y Maxi, sobre todo, quedó atónito.

“Sin valija, por favor. Es ahora. Después nos ocupamos”, aseguró Gran Hermano, y "Tini" se despidió rápidamente de todos, que no tuvieron casi tiempo para manifestarse.