La preocupación y angustia de Coti por los reingresos en Gran Hermano 2022

Embed

Lo cierto es que quien ahora la tiene muy complicada en la convivencia en Coti Romero, quien quedó muy marcada por aquella polémica espontánea y traicionar a sus compañeras.

"No quiero salir de la pieza. Ni siquiera quiero ir a comer", dijo Coti en charla con el Conejo Alexis Quiroga encerrados en la habitación y sin salir.

"Quedate acá", le decía él entre lágrimas. "¿Qué se viene ahora? Maxi se va, la pieza esa queda con gente que me odia completamente", se preguntaba la joven correntina muy preocupada por los días que se vienen en la casa.

coti conejo.jpg

Daniela Celis quiere sacar a Coti y al Conejo de Gran Hermano 2022

En una nota con PrimiciasYa, quien era la última eliminada de Gran Hermano 2022, Daniela Celis, contó cómo será su estrategia, en caso de volver al reality, y dejó en claro su deseo de sacar del juego a Coti Romero y El Conejo Alexis Quiroga.

"Quiero reingresar para sacar a Coti y al Conejo. Fue una traición muy grande lo que hizo(Coti) porque me decía que era su amiga y después me criticaba. Por suerte abrí los ojos y me di cuenta cómo es. Ahora mi objetivo es sacarla a ella y a Alexis", sentenció.