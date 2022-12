Juliana fue expulsada de Gran Hermano 2022 por romper el reglamento

“Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa", dijo para sorpresa de todos.

Embed

"Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, dijo la voz y Maxi, sobre todo, quedó atónito.

“Sin valija, por favor. Es ahora. Después nos ocupamos”, aseguró Gran Hermano, y "Tini" se despidió rapidamente de todos, que no tuvieron casi tiempo para manifestarse.

Juliana, a un paso de la expulsión en Gran Hermano 2022

Hace unos días, Juliana Díaz fue elegida por sus compañeros para reingresar a la casa de Gran Hermano 2022. Desde que volvió, la chica de Santa Fe trasgredió las reglas del reality.

Antes del reingreso, Santiago del Moro le hizo una fuerte advertencia. El conductor le dijo no puede dar información del exterior a sus compañeros y que, en caso de hacerlo, recibiría una sanción.

Sin embargo, Juliana no escuchó esa recomendación. Tini brindó información del afuera a los hermanitos. Por esa razón, fue sancionada: no podrá participar de la prueba del líder la semana próxima, tampoco podrá nominar, e irá directamente a placa el día de la nominación.

Embed

De todos modos, la chica de Santa Fe continuó dando datos del exterior a sus compañeros. incluso, Gran Hermano le advirtió que eso estaba permitido.

En las últimas horas, en las redes sociales, trascendió que Juliana podría ser expulsada. Esta noche, Santiago del Moro dará a conocer qué pasará con la novia de Maxi.