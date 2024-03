Gran Hermano: Furia habló sin filtro sobre la nominación de Mauro y destrozó su juego

Y, luego debieron subir a uno y ponerlo en riesgo para este domingo. El Chino decidió subir a placa a Nicolás y Zoe eligió a Mauro D'Alessio, el participante que tiene intimidad con Juliana 'Furia' Scaglione.

Todo esto hizo pensar que la rubia pelada estaría enojada con Zoe por subir a su pareja a placa, pero todo lo contrario. En una charla con Catalina, Furia explicó que no es su novio.

“Yo no me enojo con Zoe porque subió a Mauro. ¿Qué? Hacé lo que quieras. No es mi novio chicas, entiendanlo. Es con alguien que estoy pasando un buen momento acá dentro, punto”, explicó Furia.

Y, para sorpresa de todos habló del juego de este chico: “No hablo de estrategias con el chico tampoco. El pibe está en Pampa y la vía”, dijo.