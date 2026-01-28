En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Gran Hermano
SE VIENE

Gran Hermano Generación Dorada: el video que expuso al primer convocado y desató un escándalo

Se conoció el nombre del primer participante de Gran Hermano Generación Dorada y apareció un video que provocó enorme revuelo.

Gran Hermano Generación Dorada: el video que expuso al primer convocado y desató un escándalo

Gran Hermano Generación Dorada: el video que expuso al primer convocado y desató un escándalo

Rami “El colorado” Bilbao, un influencer que sorprendió al asegurar que su participación en Gran Hermano Generación Dorada ya estaba confirmada y que incluso había superado todas las instancias de selección, pero que finalmente tomó una drástica decisión que generó debate y repercusiones inmediatas.

Leé también Se confirmó la fecha del debut de Gran Hermano 2026
Se confirmó la fecha del debut de Gran Hermano 2026

La historia salió a la luz a partir de un video que el propio Rami publicó en sus redes sociales, donde decidió contar en primera persona lo que había vivido puertas adentro del proceso de convocatoria. Allí explicó que recibió la propuesta para ingresar al reality y que, durante un tiempo, estuvo convencido de aceptar el desafío. Sin embargo, el anuncio público desató un escándalo inesperado, ya que muchos lo interpretaron como la filtración del primer convocado oficial del ciclo.

En su descargo, el influencer fue claro al detallar los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado. Me llegó la propuesta para entrar, pero decidí darme de baja por mi salud mental. Tenía miedo de que me cancelen y de pirar, como pasa con muchos participantes”, expresó, dejando en evidencia el temor que le generaba la exposición extrema y las consecuencias que suelen atravesar quienes pasan por la casa más famosa del país.

Rami también contó que el proceso avanzó hasta etapas decisivas y que la posibilidad de ingresar era concreta. “Pasé todas las instancias y yo decía ‘sí, voy a entrar’. Era una decisión importante. Me generaba mucha ansiedad”, explicó, dando a entender que el estrés y la presión comenzaron a pesar más que la ilusión inicial de formar parte del programa.

Además, reveló que buscó apoyo y consejos en su entorno más cercano antes de tomar la determinación final. “Le preguntaba a mis amigas y me daban opiniones distintas, pero finalmente me bajé”, señaló, remarcando que la decisión no fue impulsiva, sino el resultado de muchas dudas y charlas internas. En ese sentido, volvió a poner el foco en el cuidado personal. “Lo hice por mi salud mental y por ustedes porque no quería abandonarlos”, agregó, dirigiéndose directamente a su comunidad de seguidores.

El video no tardó en viralizarse y generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre los límites de la exposición, la presión mediática y el impacto emocional que puede tener Gran Hermano Generación Dorada incluso antes de comenzar. Mientras la producción mantiene el hermetismo habitual, la confesión de Rami “Colorado” Bilbao dejó al descubierto el detrás de escena del reality y abrió una polémica que promete seguir dando que hablar.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano
Notas relacionadas
Daniela Celis se metió al mar en bikini tras el angustiante llanto por los cambios físicos tras la maternidad: las fotos
Daniela Celis se quebró al hablar de los cambios físicos tras ser mamá: "La estoy pasando mal"
El ex novio de una famosa quiere estar en Gran Hermano y ella lloró en vivo por miedo a que entre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar