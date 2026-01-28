Gran Hermano Generación Dorada: el video que expuso al primer convocado y desató un escándalo

Además, reveló que buscó apoyo y consejos en su entorno más cercano antes de tomar la determinación final. “Le preguntaba a mis amigas y me daban opiniones distintas, pero finalmente me bajé”, señaló, remarcando que la decisión no fue impulsiva, sino el resultado de muchas dudas y charlas internas. En ese sentido, volvió a poner el foco en el cuidado personal. “Lo hice por mi salud mental y por ustedes porque no quería abandonarlos”, agregó, dirigiéndose directamente a su comunidad de seguidores.

El video no tardó en viralizarse y generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre los límites de la exposición, la presión mediática y el impacto emocional que puede tener Gran Hermano Generación Dorada incluso antes de comenzar. Mientras la producción mantiene el hermetismo habitual, la confesión de Rami “Colorado” Bilbao dejó al descubierto el detrás de escena del reality y abrió una polémica que promete seguir dando que hablar.