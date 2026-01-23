Daniela Celis se quebró al hablar de los cambios físicos tras ser mamá: "La estoy pasando mal"

Y Anita Espósito opinió: "Para mí tiene que ver con qué seguridad vos lleves lo que tengas puesto. Igual, en mi caso por lo menos, yo ni iba a la playa. Como no tengo la valentía o no me gusta mi cuerpo o no me siento cómoda, me generaba un estrés muy tremendo. Ahora me siento mucho más cómoda con mi cuerpo".

Por su parte, Camila Mayan comentó su experiencia personal: "Me pasa que no me molesta ponerme en bolas, lo hago un montón, pero me pasó que a lo largo de los años incorporé un montón de inseguridades de cosas que antes nunca le habría prestado atención. A veces la gente te pregunta: nunca pensaste en hacerte las tetas? Y la verdad que no. Pero lo empiezo a escuchar y digo: ah, las debería hacer".

"Es algo que nos pasa a todos, cada uno tiene una inseguridad propia. Lo perfecto para mí, no es lo perfecto para vos", reflexionó sobre el tema la hermana de Lali Espósito.

A lo que Daniela Celis explicó en profundidad y sumamente angustiada: “No me siento cómoda con mi cuerpo, de hecho desde que llegué no me metí nunca al mar, ¿me entendés? Uno cuando es madre tiene que procesar que tu cuerpo cambió y va a cambiar para siempre. No vuelve a ser el de antes. Hay que amarlo, abrazarlo y acomodarse y adaptarse a tu nuevo cuerpo”.

“Ayer fuimos con Mar a tomar una hora de sol y no pude. Mi hermana me decía ‘dale, te saco una foto’, y le respondí: ‘no me la saques, no quiero fotos’. No me siento cómoda, no me gusta. La estoy pasando mal”, concluyó visiblemente movilizada.

La angustia de Daniela Celis por alejarse de sus hijas: qué pasó

Daniela Celis se mostró sensible y puso en palabras el conflicto interno que vive al dividirse entre la maternidad y sus obligaciones laborales.

A través de las redes sociales y desde sus Instagram Stories confesó abiertamente de qué manera la culpa, la ansiedad y una enorme carga emocional la persiguen cada vez que debe despegarse de sus dos hijas para ir a trabajar.

Aunque justificó su distancia momentánea de sus hijas Laia y Aimé remarcando sus obligaciones laborales horas antes de viajar a Pinamar para cumplir con importantes acuerdos comerciales.

“Me llevo mi mochilita atrás de conciencia, de culpa, de carga, de todo, de hacer videollamada todos los días, cómo van a estar después sin las videollamadas”, expresó Pestañela, aclarando además que Thiago Medina, papá de las gemelas, se quedará al cuidado de las pequeñas.

“Me cuesta porque yo nunca estuve tanto tiempo lejos de ellas, ni ellas de mí”, reconoció visiblemente angustiada.