Daniela Celis se metió al mar en bikini tras el angustiante llanto por los cambios físicos tras la maternidad: las fotos

“Ayer fuimos con Mar a tomar una hora de sol y no pude. Mi hermana me decía ‘dale, te saco una foto’, y le respondí: ‘no me la saques, no quiero fotos’. No me siento cómoda, no me gusta. La estoy pasando mal”, concluyó visiblemente movilizada.

Lo cierto es que tras ese dramático testimonio, finalmente Daniela Celis pudo vencer su miedo e ingresó al mar en Pinamar donde compartió además una serie de una producción fotográfica sobre la arena donde lució espléndida una bikini color blanco.

"Me metí al mar. ¡Que las cosas fluyan, y nada influya! Porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. ¡Relaje y disfruta!", expresó feliz la ex GH en su posteo donde también agradeció a quienes colaboraron para las imágenes. Diosa total.

daniela celis mar 2

daniela celis mar 6

daniela celis mar 5

daniela celis mar 4

daniela celis mar 3

Thiago Medina sacó chapa y lanzó un picante indirecta contra Daniela Celis

Un posteo de Thiago Medina reavivó los rumores de crisis con Daniela Celis tras un mensaje desde su cuenta en Instagram que no pasó desapercibido.

La reacción del ex participante de Gran Hermano llegó luego de que la influencer y madre de sus hijas Laia y Aimé se mostrara angustiada en redes.

En medio de historias familiares jugando con las pequeñas, el joven sorprendió al subir una imagen acompañada por la canción “Soltero”, del dúo Juhn y Pusho.

El título de la canción habla por sí solo y la letra se refiere a la desconfianza, desamor y vida sin compromisos. Pero lo que más ruido hizo fue la frase que agregó al pie de la imagen: “A llorar a la iglesia”, lanzó picante junto a emojis sugestivos, lo que fue leído como una respuesta sin filtro a su ex.

Cabe recordar que la relación entre Daniela Celis y Thiago Medina viene marcada por idas y vueltas desde hace tiempo: separaciones, reconciliaciones y un fuerte acercamiento cuando el joven chocó con su moto y estuvo internado durante varias semanas con un pronóstico grave. Durante ese tiempo, Pestañela lo acompañó en todo momento.

Sin embargo, las últimas señales en redes parecen indicar que el vínculo atraviesa nuevamente un momento tenso y distante, aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente.