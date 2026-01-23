El ex novio de una famosa quiere estar en Gran Hermano y ella lloró en vivo por miedo a que entre

Y explicó: "No sé por dónde empezar. Es que siento que la gente no sabe lo que yo sufrí como para volver a pasar por lo mismo, cuando yo ya estaba dando por finalizado ese ciclo, y ahora enterarme de nuevo".

"Quiere entrar para tener lo que yo tuve cuando toda la relación durante dos años me dijo que todo lo contrario: que no le gustaba la exposición y no le gustaba ir a programas. La verdad que no entiendo y tampoco le echo la culpa a la produccipon porque la tele es así, es show y es lo que garpa", continuó movilizada.

"Me da mucha bronca cómo se puede fingir tener una personalidad que no la tenés durante dos años", enfatizó la ex GH. Y detalló cómo se enteró que su ex pareja tiene chances de ingresar al reality: "Ya me enteré, ya se filtró y todo el mundo del ambiente me dijo que ya lo sabían, nadie nunca me dijo nada. Me llegó por un tercero por un mensaje de Instagram y así fue como me enteré".

"Ya está, ¿qué voy a hacer? El chabón va a entrar igual porque es lo que garpa", se resignó Zoe Bogach sobre el final del video quebrada en llanto.

Zoe Bogach mostró las impactantes heridas que sufrió tras un dramático accidente doméstico

La ex participante de Gran Hermano Zoe Bogach sufrió un pequeño percance mientras grababa contenido para sus redes sociales y contó lo sucedido aún en shock a través de un video.

Mientras filmaba material para promocionar un espejo con luces led en su departamento, el objeto se desplomó sobre ella y le provocó cortes sangrantes en las muñecas y en las piernas.

Unos minutos después del sorpresivo accidente, Zoe Bogach grabó un nuevo video desde su dormitorio y dio detalles de lo ocurrido aún con las pulsaciones a mil.

“Estoy en shock. Tengo ganas de llorar, no porque se haya roto el espejo, sino por lo que me pasó. Fue de un segundo al otro. Se vino el espejo encima”, confesó la ex GH.

La joven influencer mostró la imagen del espejo roto en mil pedazos esparcidos en el piso y las heridas en su cuerpo con un profundo corte en una de sus muñecas y también algunas astillas del vidrio que dieron en su pierna.