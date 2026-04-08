Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa 4: la serie más vista vuelve con su última temporada

Envidiosa Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

El desafío de una maternidad inesperada

Vicky no buscó ser madre. Sin embargo, la vida la colocó frente a una experiencia que la obligó a replantearse todo lo que creía saber sobre el rol maternal. La relación con Bruno no fue sencilla desde el inicio.

A esto se sumó Nora, la madre del niño, cuya presencia añadió una capa extra de complejidad. La interacción entre ambas mujeres generó momentos de fricción, pero también situaciones que expusieron las inseguridades y temores de cada una.

En este contexto, Vicky tuvo que enfrentarse a sus propios fantasmas. Recuerdos de su infancia emergieron con fuerza, obligándola a revisar heridas que creía cerradas. Este proceso interno resultó clave para entender su evolución a lo largo de la temporada.

El pasado que vuelve sin aviso para Vicky

Cuando parecía que todo se acomodaba, el pasado volvió a irrumpir. Nicolás reapareció en la vida de Vicky con una propuesta laboral imposible de ignorar: un proyecto soñado que podría cambiar su carrera.

El reencuentro no fue solo profesional. La presencia de alguien que formó parte de su historia removió emociones que no estaban del todo resueltas. Vicky tuvo que tomar decisiones importantes, evaluando qué lugar darle a ese pasado en su presente.

Este giro narrativo introdujo una tensión constante entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Cada escena con Nicolás dejó al descubierto una protagonista más vulnerable, pero también más consciente de sus deseos.

Envidiosa Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

Amistades y vínculos en transformación

Mientras Vicky atravesó su propio proceso, su entorno también vivió cambios significativos. Su hermana y sus amigas continuaron enfrentando sus propios enredos amorosos y desafíos vinculados a la maternidad.

La serie mantuvo su esencia coral, mostrando distintas perspectivas sobre las relaciones actuales. Cada historia aportó una mirada distinta, enriqueciendo el relato principal y generando identificación con el público.

Los vínculos se pusieron a prueba. Algunas relaciones se fortalecieron, mientras que otras se transformaron de maneras inesperadas.

Un equipo creativo detrás de Envidiosa, temporada 4

La cuarta temporada contó nuevamente con la impronta de Adrián Suar como creador. La dirección estuvo a cargo de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, quienes mantuvieron el tono cercano y emocional que caracteriza a la serie.

El guion, desarrollado por Carolina Aguirre, profundizó en los conflictos internos de los personajes, logrando un equilibrio entre drama y momentos de humor.

Envidiosa Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix.

En la producción ejecutiva participaron Adrián Suar y Diego Andrasnik, consolidando un equipo que ya demostró su eficacia en entregas anteriores.

El elenco está encabezado por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. Además, cuenta con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani y Claudio Martínez Bel.

Hecho en Argentina 2026 en Netflix