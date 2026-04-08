Griselda Siciliani arrasa en Netflix con Envidiosa 4: la serie más vista vuelve con su última temporada
La esperada cuarta y última temporada de Envidiosa llega a Netflix con Griselda Siciliani. Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola.
Griselda Siciliani arrasa con Envidiosa 4: la serie más vista vuelve con su última temporada. (Foto: Gentileza Netflix)
La temporada 4deEnvidiosa ya tiene fecha confirmada en Netflix y una trama que promete romper con todo lo visto hasta ahora. La serie regresa el 29 de abril de 2026 con una historia que avanza hacia terrenos más íntimos. Esta nueva entrega no solo profundiza en los vínculos amorosos, sino que abre una puerta inesperada hacia la maternidad, los conflictos del pasado y las decisiones que marcan el futuro.
Vicky tomó una decisión que lo modificó todo: se animó a convivir con Matías. Lo que parecía un paso natural en su relación se convirtió rápidamente en un desafío cargado de matices. La vida en pareja dejó de ser una idea romántica para transformarse en una experiencia real, con tensiones, acuerdos y situaciones inesperadas.
El cambio más fuerte llegó con Bruno, el hijo de nueve años de Matías, fruto de una relación anterior. El niño no solo apareció como un nuevo integrante en la dinámica, sino que se instaló en la ciudad, generando un impacto inmediato en la rutina de Vicky.
La convivencia dejó de ser de a dos. Ahora hubo que hacer espacio para nuevas emociones, nuevas responsabilidades y una realidad que Vicky nunca había imaginado para sí misma.
El desafío de una maternidad inesperada
Vicky no buscó ser madre. Sin embargo, la vida la colocó frente a una experiencia que la obligó a replantearse todo lo que creía saber sobre el rol maternal. La relación con Bruno no fue sencilla desde el inicio.
A esto se sumó Nora, la madre del niño, cuya presencia añadió una capa extra de complejidad. La interacción entre ambas mujeres generó momentos de fricción, pero también situaciones que expusieron las inseguridades y temores de cada una.
En este contexto, Vicky tuvo que enfrentarse a sus propios fantasmas. Recuerdos de su infancia emergieron con fuerza, obligándola a revisar heridas que creía cerradas. Este proceso interno resultó clave para entender su evolución a lo largo de la temporada.
El pasado que vuelve sin aviso para Vicky
Cuando parecía que todo se acomodaba, el pasado volvió a irrumpir. Nicolás reapareció en la vida de Vicky con una propuesta laboral imposible de ignorar: un proyecto soñado que podría cambiar su carrera.
El reencuentro no fue solo profesional. La presencia de alguien que formó parte de su historia removió emociones que no estaban del todo resueltas. Vicky tuvo que tomar decisiones importantes, evaluando qué lugar darle a ese pasado en su presente.
Este giro narrativo introdujo una tensión constante entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Cada escena con Nicolás dejó al descubierto una protagonista más vulnerable, pero también más consciente de sus deseos.
Amistades y vínculos en transformación
Mientras Vicky atravesó su propio proceso, su entorno también vivió cambios significativos. Su hermana y sus amigas continuaron enfrentando sus propios enredos amorosos y desafíos vinculados a la maternidad.
La serie mantuvo su esencia coral, mostrando distintas perspectivas sobre las relaciones actuales. Cada historia aportó una mirada distinta, enriqueciendo el relato principal y generando identificación con el público.
Los vínculos se pusieron a prueba. Algunas relaciones se fortalecieron, mientras que otras se transformaron de maneras inesperadas.
Un equipo creativo detrás de Envidiosa, temporada 4
La cuarta temporada contó nuevamente con la impronta de Adrián Suar como creador. La dirección estuvo a cargo de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, quienes mantuvieron el tono cercano y emocional que caracteriza a la serie.
El guion, desarrollado por Carolina Aguirre, profundizó en los conflictos internos de los personajes, logrando un equilibrio entre drama y momentos de humor.
En la producción ejecutiva participaron Adrián Suar y Diego Andrasnik, consolidando un equipo que ya demostró su eficacia en entregas anteriores.
El elenco está encabezado por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. Además, cuenta con la participación especial de: Julieta Cardinali, Benjamín Vicuña, Leticia Siciliani y Claudio Martínez Bel.