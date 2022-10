Hace 25 años que no se corta las uñas y reveló el conmovedor motivo

Diana_Armstrong_dos_Kevin_Scott Ramo_Guinness World_Records.jpg

"Puedo subirme el cierre de los pantalones o de una chaqueta. También puedo abrir una lata de gaseosa, aunque para eso necesito un cuchillo. Una vez manejé un auto, pero como tuve que sacar la mano por la ventana, no manejé más", reveló Diana, según consigna Mirror.

"Y en los baños públicos, necesito usar el cubículo más grande. Mis uñas suelen ser más largas que los cubículos de tamaño normal. Si tengo que recoger dinero del piso, puedo hacerlo si son billetes. Pero si son monedas, se quedarán ahí", agregó.

Diana_Armstrong_uno_Kevin Scott Ramos_Guinness World_Records.jpg

Por otro lado, expresó que, si bien no se las corta, somete a sus uñas a un cuidado especial: "Con cada uña se tarda unas 10 horas en limarse y pulirse. Para limarlas, necesito usar una herramienta de carpintería Dremel. Me las arreglo cada cuatro o cinco años y consumo entre 15 y 20 esmaltes. De hecho, me los pinté la semana pasada y tardé cuatro días".

Después de que el equipo de Guinness World Records se contactara con ella a principios de este año para reconocerla oficialmente por su marca, Diana admitió que pensó que se trataba de una broma. Sin embargo, al ver que era cierto, se sintió y se siente orgullosa de su galardón y cree que Latisha también lo estaría.