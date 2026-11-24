Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que el revólver calibre 22 tenía todos sus cartuchos intactos.

A partir del análisis de la escena, los peritos establecieron que el disparo habría sido efectuado desde una ventana. La hipótesis es que el arma fue colocada junto al cuerpo para simular un suicidio y desviar la investigación.

En paralelo, los investigadores detectaron que del interior de la vivienda habían desaparecido dos cajas en las que Cuenca guardaba sus ahorros: una de celular y otra de linterna. Allí tenía US$26.500 y $800.000.

El testimonio que llevó a encontrar el dinero y el arma

Uno de los elementos que permitió avanzar en la investigación fue la declaración de un peón rural que había sido demorado durante las primeras actuaciones policiales.

El hombre señaló a Ian como el presunto autor del asesinato y aseguró que, después del crimen, el joven lo obligó a esconder el dinero y la escopeta utilizada para dispararle a su abuelo.

A partir de esa declaración, la Policía encontró los elementos ocultos debajo de un montículo de leña, en el campo donde vivía la víctima.

También se realizó un allanamiento en la casa de Juan Luis Enrique, ubicada a unos 1.500 metros del lugar del homicidio. Allí secuestraron una escopeta calibre 16 y una camisa roja. La prenda fue incorporada a la investigación luego de que un testigo asegurara haber visto a una persona vestida de ese color cuando salía del campo.

El padre del joven, quien había estado casado con una hija de Cuenca, quedó detenido como presunto instigador del robo.

El antecedente del nieto: había sido condenado por robarle a su padre

Ian Enrique ya tenía un antecedente judicial por un robo dentro de su propia familia. A principios de octubre había sido detenido por sustraer $14 millones y US$3.900 de la casa de su padre. El dinero fue encontrado en la vivienda de su novia, ubicada en la zona urbana de Esquina.

Tres días después, el joven se declaró culpable y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, por lo que recuperó la libertad.

Además, había sido investigado por otro robo familiar: la desaparición de $18 millones pertenecientes a su otro abuelo. En aquella oportunidad, el joven había señalado a un peón como responsable, pero la Justicia lo liberó por falta de pruebas.

De acuerdo con lo que trascendió durante la investigación, Cuenca había pedido a sus familiares que averiguaran los horarios de visita de la comisaría para poder acercarse a ver a su nieto cuando se enteró de que había sido detenido por robarle a su padre.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Mosquera, quien considera a Ian Enrique el presunto autor material del homicidio de su abuelo. El juez de Garantías Gustavo Vallejos dispuso su prisión preventiva por tiempo indeterminado.

En tanto, Juan Luis Enrique quedó imputado por su presunta participación como instigador del robo y recibió una prisión preventiva por 20 días.