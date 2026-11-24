No debe confundirse con el spoofing, otra técnica de guerra electrónica potencialmente más peligrosa: en lugar de bloquear la señal, envía información falsa para engañar al sistema de navegación y hacerle creer al avión que está en otro lugar. Administración Federal de

Los especialistas consideran que el episodio podría representar una escalada de las operaciones electrónicas rusas hacia Europa occidental. Sin embargo, la responsabilidad del buque no está confirmada de manera concluyente. Una de las hipótesis es que la interferencia haya sido una respuesta a la vigilancia de la OTAN sobre el convoy ruso.

La guerra híbrida. Desde un barco, Rusia podría interferir radares y sistemas de comunicación de vuelos comerciales. (Foto: A24.com)

¿Qué es la guerra híbrida?

La sospecha es que se trata de un buque de guerra ruso que podría tener la tecnología como para interferir las señales GPS de unos 140 aviones comerciales frente a las costas británicas vuelve a poner en primer plano una modalidad de confrontación que preocupa a los gobiernos europeos: la guerra híbrida. Se trata de una estrategia que combina recursos militares tradicionales con operaciones encubiertas, ataques informáticos, sabotajes, espionaje, desinformación y acciones de guerra electrónica para debilitar a un adversario sin llegar a un enfrentamiento militar abierto.

No existe una definición universal de guerra híbrida. Sin embargo, el concepto describe operaciones que buscan actuar por debajo del umbral de una guerra convencional, dificultar la identificación de los responsables y generar inestabilidad política, económica y social.

Un informe de la Cámara de los Comunes británica, publicado el 4 de noviembre de 2026, advierte sobre el aumento de estas actividades atribuidas a Rusia en Europa. Entre las acciones señaladas figuran ataques informáticos, interferencias en elecciones, sabotajes contra infraestructuras críticas, campañas de desinformación y operaciones de intimidación militar. Como se aplica en elementos mas que comunes -como los vuelos comerciales- si tienen éxito pueden ganar terreno con un arma muy difícil de medir: el temor de los usuarios.

Efectos de la guerra híbrida. Las señales de radio y comunicación que afectaro a 140 vuelos comerciales. (Foto: A24.com)

La característica central de esta estrategia es que no necesita desplegar tropas ni ocupar territorios. Puede afectar redes eléctricas, sistemas de transporte, comunicaciones, instalaciones industriales o servicios públicos. También puede utilizar intermediarios, grupos criminales o agentes reclutados para dificultar que el Estado responsable sea identificado y pueda ser acusado formalmente.

En el terreno tecnológico, una de las herramientas es la guerra electrónica, que busca interferir o manipular los sistemas de comunicación y navegación del adversario. El jamming consiste en emitir señales de radio suficientemente potentes para bloquear la recepción del GPS. El spoofing, en cambio, introduce señales falsas que engañan al receptor y pueden hacerle calcular una ubicación equivocada.

La OTAN viene alertando sobre el crecimiento de estas interferencias en regiones como el mar Báltico, el mar Negro y el Mediterráneo. La preocupación es que una operación inicialmente limitada pueda afectar actividades civiles, generar accidentes o comprometer infraestructuras estratégicas.

En el caso del mar del Norte, los especialistas consideran que la interferencia podría haber partido de un transmisor instalado en un buque militar ruso. Sin embargo, hasta el momento no existe una atribución oficial que confirme la responsabilidad de Moscú. La sospecha se apoya en el análisis de datos de seguimiento aeronáutico y en la presencia de un convoy ruso escoltado por una embarcación militar.

Ryanair, easyJet y British Airways: los vuelos afectados y cómo respondieron las aerolíneas

El episodio ocurrió el 9 de noviembre y duró aproximadamente 20 minutos, entre las 17.08 y las 17.27, hora británica. Según el análisis de la firma de inteligencia aeronáutica Hexbird, unos 140 aviones perdieron temporalmente la señal GPS mientras sobrevolaban el mar del Norte, los Países Bajos, Bélgica, el este de Inglaterra y el noroeste de Alemania. Otra medición de la televisión pública belga VRT estimó unos 80 aparatos afectados.

Entre los vuelos identificados figuraron:

Ryanair: un avión que cubría la ruta entre Edimburgo y Roma.

EasyJet: un vuelo entre Manchester y Hurgada, en Egipto.

British Airways: un servicio entre Londres-Heathrow y Estocolmo.

Los problemas también fueron registrados por aeronaves que se aproximaban al aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol. Siete vuelos comunicaron dificultades con sus sistemas de navegación satelital y recibieron asistencia de los controladores aéreos neerlandeses para completar sus aproximaciones y aterrizar.

No se informaron accidentes ni incidentes que comprometieran la seguridad de los pasajeros. Los aviones comerciales disponen de sistemas alternativos de navegación y los pilotos están entrenados para continuar los vuelos cuando pierden la señal GPS.

La empresa neerlandesa KLM comunicó el episodio a las autoridades y advirtió que las interferencias y manipulaciones de señales satelitales constituyen un fenómeno internacional creciente. En cambio, el organismo británico de control aéreo NATS aseguró que no recibió reportes de pilotos sobre interferencias GPS ese día.

La investigación todavía tiene interrogantes: no se identificó oficialmente al buque responsable ni se confirmó que la interferencia haya sido ordenada por Rusia. Pero ya la OTAN está en alerta por este nuevo sistema de ataque que plantea una "guerra" nada convencional pero con poder para afectar a todo el mundo.