Por qué el TAS consideró válido el triunfo de Senegal y revocó la sanción de la CAF

Ante el tribunal, Marruecos sostuvo que la retirada momentánea infringió los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN y que el árbitro debió suspender definitivamente el encuentro, calificando su decisión de reanudarlo como arbitraria y contraria a derecho. Sin embargo, el TAS respaldó íntegramente la autoridad del juez dentro de la doctrina de las Reglas de Juego, al entender que ambos equipos estaban nuevamente en la cancha y manifestaron su voluntad de continuar.

“Dado que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN tienen como única finalidad determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no resultan aplicables en este caso. En conclusión, la Formación Arbitral considera que, al reanudar el encuentro, el árbitro no incurrió en ningún error de derecho”, fundamentó el organismo.

Asimismo, el panel reconoció que el juez actuó en un clima de extrema tensión, pero descartó que su determinación fuera arbitraria: “Por el contrario, el criterio del árbitro no pareció verse afectado por factores externos al juego”.

Respecto de las consecuencias disciplinarias por lo ocurrido en Rabat, el TAS recordó que la Federación de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y determinados jugadores ya recibieron sanciones por parte de la CAF en expedientes independientes. Finalmente, el tribunal aclaró que el proceso se tramitó bajo los plazos ordinarios al no haberse acordado la vía de urgencia, y que los fundamentos íntegros notificados hoy a las partes se harán públicos salvo que soliciten su confidencialidad.