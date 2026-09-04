Gastón Trezeguet se baja de Gran Hermano antes de la final: el contundente motivo

¿Laura Ubfal amenazó con irse de Gran Hermano?

Laura Ubfal soltó una bomba en La Linterna (Bondi Live). La periodista reveló que está pensando en dar un paso al costado del panel de Gran Hermano. Según detalló, atraviesa un fuerte cruce con sus compañeras Eugenia Ruiz y Eliana Guercio, y decidió compartir sus dudas al aire, mientras leía los comentarios que le llegaban por el chat del streaming.

"Ustedes qué opinan. ¿Me quedo o me voy? ¿Tiene sentido seguir en el panel?", planteó Ubfal, profundamente afectada por la situación.

Lejos de guardarse nada, la periodista fue durísima con sus colegas: "Me siento incómoda Y no quiero contestarles. No quiero iluminarlas. No tienen con qué empezar a hablar. Eugenia estuvo en un Gran Hermano, no estudió periodismo, ni comunicación, se sentó en un panel y lo único que sabe es hablar pavadas. Y por el lado de Guercio también. Estuvo en teatro de revistas, algunas comedias, y se terminó su carrera. No estudió nada. Es gente muy limitada. Lo único que saben es bardear", disparó.

Para cerrar, Ubfal reveló que el conflicto también se traslada fuera de cámara: "Fuera de cámara dicen cosas referidas a mi persona, a mi cuerpo, y a un montón de cosas. No tengo ganas de aguantar eso", sentenció, dejando abierta la puerta a su posible salida del ciclo.