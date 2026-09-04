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Autorizó una foto para un casting y terminó en la novela como una fallecida: el insólito caso que llegó a Tribunales

Una nena fue a un casting, no quedó y su foto terminó en pantalla como una fallecida: intervino la Justicia y el fallo sorprendió a todos. Entérate.

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Autorizó una foto para un casting y terminó en la novela como una fallecida: el insólito caso que llegó a Tribunales

El caso parece salido de una ficción, pero terminó en los tribunales argentinos. Una niña había asistido a un casting para Casi Ángeles, una de las tiras juveniles más populares de Cris Morena, y durante el proceso de selección autorizó el uso de una fotografía.

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No quedó seleccionada para formar parte del elenco. Sin embargo, tiempo después, su imagen apareció en la ficción de una manera que jamás había imaginado: fue utilizada para representar a una persona fallecida.

La situación derivó en un reclamo judicial y finalmente la Justicia se expidió sobre los límites que tiene una autorización para utilizar la imagen de una persona.

La discusión no giró simplemente alrededor de si la menor había autorizado o no que se utilizara su fotografía. El punto central fue para qué había prestado su consentimiento y cuál fue finalmente el destino de esa imagen.

Según lo establecido en el expediente, la autorización estaba vinculada al proceso de casting. Sin embargo, la fotografía terminó siendo utilizada dentro de la ficción con una finalidad diferente: apareció asociada a un personaje fallecido.

El caso involucró a la productora responsable de la tira y a Telefe, y terminó llegando a la Cámara Civil, que consideró que la utilización de la imagen había excedido los límites del consentimiento otorgado.

La Justicia condenó a la productora y al canal por ese uso de la imagen. Y ahí aparece una pregunta que, muchos años después, adquiere una nueva dimensión: ¿qué significa realmente firmar una autorización para usar una foto? La cuestión no era solamente si existía una firma o un permiso. El problema estaba en el alcance de ese consentimiento.

Es decir, autorizar que una fotografía sea utilizada dentro de un determinado proceso no implica necesariamente entregar un permiso ilimitado para que esa imagen pueda ser utilizada en cualquier contexto, momento o finalidad.

En este caso, la Justicia entendió que el uso que finalmente se hizo de la fotografía se encontraba fuera del alcance del consentimiento otorgado.

El fallo volvió así sobre un concepto fundamental: el derecho a la imagen protege a las personas frente a la utilización de su apariencia sin autorización o más allá de los límites de la autorización concedida.

Aunque el episodio ocurrió años atrás, el debate adquiere una nueva dimensión con el crecimiento de la inteligencia artificial.

Hoy una fotografía puede ser editada, transformada, combinada con otras imágenes o utilizada para generar contenidos completamente diferentes de aquellos para los que originalmente fue entregada.

Por eso, el viejo caso de Casi Ángeles plantea una pregunta que sigue vigente: ¿hasta dónde llega el permiso que damos cuando entregamos una fotografía? La respuesta no necesariamente está en un simple "sí" o "no". Importan las condiciones en las que se otorgó el consentimiento, para qué finalidad se autorizó el uso y qué utilización concreta terminó haciéndose de esa imagen.

Una foto puede parecer un archivo más dentro de un casting, una producción o una red social. Sin embargo, cuando una persona aparece en ella, también entra en juego su derecho a controlar el uso de su propia imagen.

El caso que involucró a Casi Ángeles dejó justamente esa enseñanza: haber autorizado una fotografía no significa automáticamente haber autorizado cualquier utilización posterior de ella.

Y en tiempos de inteligencia artificial, donde una imagen puede viajar mucho más lejos de lo que imaginó quien la entregó, conocer los límites de ese consentimiento resulta todavía más importante.

Antes de enviar una foto para un casting, una producción o cualquier proyecto, hay tres preguntas que conviene hacerse: para qué se va a utilizar, dónde puede aparecer y qué otros usos quedan autorizados.

Porque una cosa es prestar una imagen para una finalidad concreta. Otra muy distinta es entregar un permiso sin límites.

En pocas palabras

  • Autorización de foto: Una niña autorizó una foto para un casting y terminó siendo usada para representar a una fallecida en una novela.
  • Fallo judicial: La Justicia condenó a la productora y al canal porque el uso de la imagen excedió el consentimiento otorgado para el casting.
  • Actualidad y IA: El caso resalta la importancia de definir el alcance del permiso al ceder imágenes, especialmente con el avance de la inteligencia artificial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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