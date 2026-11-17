Uno de los datos que deberán tener en cuenta los fanáticos argentinos es el horario de la competencia: la largada será a la 1 de la madrugada del domingo 22 de noviembre, por lo que habrá que trasnochar para seguir la carrera en vivo.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas: días y horarios

La actividad en Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre con la primera práctica libre. El viernes tendrá lugar el segundo entrenamiento y, más tarde, la tercera práctica. La clasificación se disputará durante la madrugada del sábado en la Argentina.

El cronograma completo, con todos los horarios argentinos, será el siguiente:

Jueves 19 de noviembre

- Práctica libre 1: 21.30.

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01.00.

Práctica libre 3: 21.30.

Sábado 21 de noviembre

- Clasificación: 01.00.

Domingo 22 de noviembre

- Carrera (50 vueltas): 01.00.

Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Los fanáticos podrán seguir la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas a través de las siguientes señales y plataformas: