Horóscopo del fin de semana 13 y 14 de septiembre: qué esperar según tu signo bajo la Luna en Tauro

Disfrutarán de un fin de semana tranquilo y reparador. Ideal para actividades relajadas, planes en pareja o tiempo de calidad en casa.
Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): conexión emocional
Tendrán un fin de semana sentimental y reflexivo. Es buen momento para charlas profundas o reconectar con seres queridos.
Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario): necesidad de frenar
Sentirán el impulso de pausar la actividad mental. Tiempo ideal para actividades artísticas, lectura o descanso sin culpas.
Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario): energía más baja
Podrían sentirse menos activos o motivados. Lo mejor será no forzar planes y aprovechar para cargar pilas antes de nuevos desafíos.