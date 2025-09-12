En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Horóscopo del fin de semana 13 y 14 de septiembre: qué esperar según tu signo bajo la Luna en Tauro

La Luna en Tauro marca un clima de calma, placer y seguridad. Así afectará a cada signo del zodíaco durante el fin de semana.

La Luna en Tauro aporta energía estable, sensorial y terrenal. Durante este fin de semana, el horóscopo invita a bajar el ritmo, disfrutar de lo cotidiano y buscar seguridad en los vínculos. Es un momento ideal para reconectar con el cuerpo, el descanso y los pequeños placeres.

Domingo de descanso: el alma también necesita apagar el celular. Foto: Internet, Horóscopo.

Cada signo vivirá esta energía de forma distinta: algunos querrán descansar, otros avanzar en proyectos personales o reforzar lazos emocionales.

signos amor

Signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): estabilidad y disfrute

Disfrutarán de un fin de semana tranquilo y reparador. Ideal para actividades relajadas, planes en pareja o tiempo de calidad en casa.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): conexión emocional

Tendrán un fin de semana sentimental y reflexivo. Es buen momento para charlas profundas o reconectar con seres queridos.

luna negra signos 3

Signos de aire (Géminis, Libra, Acuario): necesidad de frenar

Sentirán el impulso de pausar la actividad mental. Tiempo ideal para actividades artísticas, lectura o descanso sin culpas.

saturno retrogrado signos astrologia

Signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario): energía más baja

Podrían sentirse menos activos o motivados. Lo mejor será no forzar planes y aprovechar para cargar pilas antes de nuevos desafíos.

