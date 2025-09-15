En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
ANSES
Previsional

Créditos para ANSES septiembre: simulá tu cuota online y pedí hasta $3.000.000 en minutos

En septiembre 2025, los jubilados, pensionados, AUH y SUAF pueden acceder a créditos de hasta $3.000.000 en los dos bancos públicos más grandes del país. Las cuotas son fijas, el plazo llega hasta 72 meses y existe un simulador online que permite calcular cuánto se paga antes de pedirlo.

Septiembre llegó con novedades para millones de argentinos que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Además de los pagos habituales y los aumentos aplicados por la movilidad, se activaron nuevas líneas de créditos en dos de los bancos públicos más importantes: el Banco Nación y el Banco Provincia.

La medida apunta a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a beneficiarios del SUAF (Asignaciones Familiares). Con montos de hasta $3.000.000, acreditación rápida y plazos de devolución de hasta 72 meses, se trata de una de las herramientas financieras más amplias disponibles para quienes reciben haberes a través de ANSES.

Banco Nación vs. Banco Provincia: cuál ofrece más

Aunque ambas entidades comparten el mismo espíritu de asistencia crediticia, hay diferencias importantes en los topes:

  • Banco Provincia: otorga préstamos de hasta $2.500.000.

  • Banco Nación: sube la vara con un máximo de $3.000.000.

En ambos casos, los plazos van de 12 a 72 meses, con cuotas fijas en pesos que se debitan directamente de la misma cuenta donde el beneficiario recibe su haber mensual.

La acreditación del dinero es rápida: en 24 a 48 horas hábiles los fondos ya están disponibles, lo que marca una ventaja frente a otras líneas crediticias más burocráticas.

El simulador online: clave antes de sacar el préstamo

Uno de los puntos más valorados por los usuarios es la posibilidad de usar el simulador oficial de cada banco, tanto desde la web como desde las apps móviles.

El paso a paso es sencillo:

  • El beneficiario ingresa el monto que desea pedir o la cuota que está dispuesto a pagar.

  • Selecciona el plazo de devolución (entre 12 y 72 meses).

  • El sistema devuelve de inmediato la cuota estimada, la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA).

De esta forma, cada persona puede evaluar si el préstamo encaja en su economía familiar antes de comprometerse.

creditos banco provincia.jpg

Ejemplo: cuánto se paga por $1.000.000 en Banco Provincia

Uno de los cálculos más consultados es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses.

En el Banco Provincia, la cuota inicial estimada es de $66.508,24 mensuales, con valor fijo durante todo el período.

Si bien estos valores sirven de referencia, pueden variar de acuerdo al perfil crediticio del solicitante y a la política de cada banco. En el caso del Banco Nación, las cifras son similares, aunque con diferencias en la tasa aplicada. Por eso, la recomendación es usar siempre el simulador antes de confirmar la operación.

Paso a paso para pedir el crédito

En Banco Provincia

  • Ingresar al home banking con usuario y clave.

  • Seleccionar la opción “Préstamos” y luego el simulador.

  • Indicar el monto y el plazo de devolución.

  • Confirmar la solicitud de manera digital.

  • Esperar la acreditación en hasta 48 horas hábiles.

En Banco Nación

  • Acceder al home banking o a la app móvil.

  • Entrar en la sección “Préstamos personales”.

  • Completar el simulador con el monto y el plazo deseado.

  • Confirmar la operación con la clave digital.

  • Recibir la acreditación en la cuenta en 24 a 48 horas.

creditos anses jubilados .jpg
Requisitos para acceder a los créditos

No todos los beneficiarios pueden pedir estos préstamos. Los requisitos básicos son:

  • Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión.

  • Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener CUIL activo, clave digital y una cuenta bancaria habilitada.

  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

  • Contar con buen historial crediticio.

Este último punto es fundamental: aunque se trata de préstamos destinados a beneficiarios de ANSES, las entidades bancarias realizan igualmente un análisis de antecedentes financieros antes de aprobar la solicitud.

Una opción para aliviar gastos y financiar proyectos

Los nuevos créditos de Banco Nación y Banco Provincia se presentan como una alternativa rápida y accesible para quienes necesitan liquidez inmediata. Ya sea para afrontar gastos cotidianos, refinanciar deudas o incluso iniciar proyectos personales, el programa ofrece hasta $3.000.000 con acreditación en menos de dos días.

Con el simulador online como herramienta de planificación y la posibilidad de extender las cuotas hasta 6 años, los préstamos se transforman en una vía concreta de apoyo financiero para jubilados, pensionados y familias con hijos que cobran AUH o SUAF.

