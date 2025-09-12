En vivo Radio La Red
Horóscopo: un domingo ideal para descansar y recargar energía ¡Hacé esto el finde!

El cielo baja un cambio: domingo para soltar exigencias, apagar el ruido y simplemente ser. Lo que depara el horóscopo para vos este finde.

Domingo de descanso: el alma también necesita apagar el celular. Foto: Internet

Domingo de descanso: el alma también necesita apagar el celular. Foto: Internet, Horóscopo.
Leé también Rituales del 9/9 según la astrología: cómo activar el portal energético para atraer prosperidad
Portal 9/9: el día perfecto para limpiar energías y manifestar deseos

Vivimos en un mundo que glorifica la productividad, pero el alma también necesita descanso. A veces el mayor acto de amor propio es quedarse en pijama, mirar el techo y escuchar el silencio. Permitite ese lujo: el de no correr detrás de nada, ni siquiera de tus propias expectativas.

Horóscopo: Recargar el cuerpo… y el alma

El descanso no es solo físico: también es emocional.

Quizás necesitás dormir más, pero también soltar charlas forzadas, exigencias sociales o vínculos que cansan.

Elegí solo lo que te haga bien, sin explicar ni justificar. Es tu domingo, tu refugio.

Cinco signos que van a disfrutarlo especialmente

  • Cáncer: El descanso te devuelve el equilibrio. Ideal para mimarte, cocinar rico y reconectar con tu nido emocional.

  • Piscis: Necesitás silencio y arte. Escuchar música, meditar o escribir puede ser profundamente reparador.

  • Libra: Venís cargado y tu balanza pide equilibrio. Un día ideal para bajar la exigencia y reconectar con el placer simple.

  • Tauro: Un día perfecto para conectar con tus sentidos, comer rico y frenar el ritmo sin culpa.

  • Virgo: Aunque te cueste parar, hacerlo te ayuda a reordenar el alma. Desenchufar también es parte del plan.

image
Recargar energ&iacute;a es un acto de amor propio. Foto: Internet, hor&oacute;scopo.

Recargar energía es un acto de amor propio. Foto: Internet, horóscopo.

Bajar el volumen para escucharte mejor

Cuando el ruido se apaga, aparece tu voz interna.

Y quizás descubras que no necesitabas hacer más… sino quererte más.

Preguntas frecuentes:

  • ¿Por qué es importante descansar según la astrología?

    Porque los tránsitos también marcan ciclos de pausa necesarios para integrar lo vivido.

  • ¿Qué signos necesitan más descanso este día?

    Cáncer, Piscis, Libra, Tauro y Virgo pueden sentirlo más.

  • ¿Cómo recargar energía sin culpas?

    Dando espacio al descanso como parte del cuidado personal, sin justificarlo ni posponerlo.

