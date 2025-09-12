Horóscopo: un domingo ideal para descansar y recargar energía ¡Hacé esto el finde!

Elegí solo lo que te haga bien, sin explicar ni justificar. Es tu domingo, tu refugio.

Cinco signos que van a disfrutarlo especialmente

Cáncer: El descanso te devuelve el equilibrio. Ideal para mimarte, cocinar rico y reconectar con tu nido emocional.

Piscis: Necesitás silencio y arte. Escuchar música, meditar o escribir puede ser profundamente reparador.

Libra: Venís cargado y tu balanza pide equilibrio. Un día ideal para bajar la exigencia y reconectar con el placer simple.

Tauro: Un día perfecto para conectar con tus sentidos, comer rico y frenar el ritmo sin culpa.

Virgo: Aunque te cueste parar, hacerlo te ayuda a reordenar el alma. Desenchufar también es parte del plan.

image Recargar energía es un acto de amor propio. Foto: Internet, horóscopo.

Bajar el volumen para escucharte mejor

Cuando el ruido se apaga, aparece tu voz interna.

Y quizás descubras que no necesitabas hacer más… sino quererte más.

