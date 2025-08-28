En vivo Radio La Red
Abogados
agosto
Efeméride

¿Por qué se celebra el Día del Abogado este 29 de agosto en Argentina?

Cada 29 de agosto se celebra en Argentina el Día del Abogado en homenaje a Juan Bautista Alberdi, autor de las bases que inspiraron la Constitución Nacional de 1853.

Cada 29 de agosto, en Argentina se celebra el Día del Abogado en homenaje a una de las figuras más influyentes del pensamiento jurídico y político del país: Juan Bautista Alberdi. Esta fecha fue instituida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), durante la presidencia de Arturo Frondizi, en reconocimiento a su aporte fundamental a la organización constitucional de la Nación.

Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, en una casa ubicada frente a la actual Plaza Independencia. Fue un destacado jurista, político, diplomático, músico y escritor, y es considerado el autor intelectual de la Constitución Nacional de 1853, gracias a su obra clave: "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina".

Además, fue uno de los principales integrantes de la Generación del 37, un grupo de jóvenes intelectuales que se declaraban herederos del espíritu de la Revolución de Mayo y se oponían al gobierno de Juan Manuel de Rosas. A lo largo de su vida mantuvo debates y tensiones con otros referentes como Domingo F. Sarmiento y Bartolomé Mitre.

Juan Bautista Alberdi inspiró el Día del Abogado en Argentina.

Aunque nunca ejerció la abogacía de manera activa en Argentina, su pensamiento jurídico y su defensa del sistema republicano, la paz entre las naciones y las libertades civiles lo convierten en una figura fundamental para el Derecho nacional. Falleció en el exilio, en París, el 19 de junio de 1884. Sus restos fueron repatriados en 1889 y hoy descansan en la Casa de Gobierno de Tucumán.

El origen de la abogacía: una mirada histórica

Más allá del homenaje a Alberdi, el Día del Abogado también invita a reflexionar sobre el origen de esta profesión milenaria. La figura del abogado se remonta a la Antigua Grecia, donde los oradores redactaban discursos para ser utilizados en los tribunales, aunque no existía aún una profesión legal organizada como tal.

Fue en la Antigua Roma donde comenzó a formarse un sistema legal más estructurado. Hacia el siglo III a.C. surgieron los jurisconsultos y advocati, quienes brindaban asesoría legal y actuaban como representantes en juicios. Sin embargo, la abogacía como profesión regulada se consolidó durante el gobierno del emperador Claudio (41–54 d.C.), quien permitió el cobro de honorarios y estableció requisitos y límites para ejercer la profesión.

Estos avances marcaron el inicio formal de la abogacía como una actividad profesional reconocida, sentando las bases del ejercicio legal en muchas culturas occidentales.

La abogacía en Argentina: especialidades y evolución

Hoy, en Argentina, el Derecho se ha diversificado en múltiples especialidades que reflejan la complejidad de la vida social, política y económica. Los abogados pueden enfocarse en distintas ramas, entre las que se destacan:

  • Derecho Penal: delitos, defensa penal, sanciones.

  • Derecho Civil: contratos, propiedad, sucesiones, daños y perjuicios.

  • Derecho de Familia: divorcios, adopciones, filiación, alimentos.

  • Derecho Laboral: derechos de los trabajadores, despidos, conflictos sindicales.

  • Derecho Comercial: sociedades, concursos, cheques, contratos mercantiles.

  • Derecho Constitucional: análisis de la Constitución, garantías y derechos fundamentales.

  • Derecho Ambiental: normas sobre el cuidado y la preservación del medioambiente.

  • Derecho Internacional: relaciones entre países (público) y personas/jurisdicciones extranjeras (privado).

  • Derecho Informático: ciberdelitos, datos personales, propiedad intelectual digital.

  • Derecho de la Salud y Bioética: derechos del paciente, consentimiento informado, salud pública.

