¿Por qué se celebra el Día del Abogado este 29 de agosto en Argentina?

El origen de la abogacía: una mirada histórica

Más allá del homenaje a Alberdi, el Día del Abogado también invita a reflexionar sobre el origen de esta profesión milenaria. La figura del abogado se remonta a la Antigua Grecia, donde los oradores redactaban discursos para ser utilizados en los tribunales, aunque no existía aún una profesión legal organizada como tal.

Fue en la Antigua Roma donde comenzó a formarse un sistema legal más estructurado. Hacia el siglo III a.C. surgieron los jurisconsultos y advocati, quienes brindaban asesoría legal y actuaban como representantes en juicios. Sin embargo, la abogacía como profesión regulada se consolidó durante el gobierno del emperador Claudio (41–54 d.C.), quien permitió el cobro de honorarios y estableció requisitos y límites para ejercer la profesión.

abogado

Estos avances marcaron el inicio formal de la abogacía como una actividad profesional reconocida, sentando las bases del ejercicio legal en muchas culturas occidentales.

La abogacía en Argentina: especialidades y evolución

Hoy, en Argentina, el Derecho se ha diversificado en múltiples especialidades que reflejan la complejidad de la vida social, política y económica. Los abogados pueden enfocarse en distintas ramas, entre las que se destacan: