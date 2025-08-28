La fuerte chicana de Romina Manguel tras su feroz cruce con Matías Martin: "No habrá sido tan..."

"No somos amigos con Matías, no me tiene que llamar, yo tampoco a él. No tengo más que decirle. No sé por qué me quedé yo en el medio, solo hice una pregunta", señaló dejando en claro que no tuvo intención alguna de generar esta pelea.

Al tiempo que sobre el pasajero romance que confirmó haber mantenido con Martin décadas atrás, Romina Manguel salió del paso con una letal chicana haciéndose la desentendida. "No me acuerdo qué pasó ayer, mirá si me voy a acordar de lo que pasó hace 25 años. No me acuerdo, te juro. No habrá sido tan importante", deslizó risueña pero picante y concluyó asegurando que "las damas no tienen memoria".

Yanina Latorre reveló a verdadera razón detrás del impensado cruce entre Matías Martin y Romina Manguel

Después del sorpresivo cruce entre Matías Martin y Romina Manguel que se desató luego de la confirmación de la separación entre el conductor y Victoria De Masi, Yanina Latorre reveló cuál sería el verdadero motivo detrás del enojo entre los periodistas.

En LAM (América TV), la angelita expuso su análisis: "Esto tiene dos lecturas. Ellos dos no terminaron bien. La escritora no terminó bien, de hecho se mostró muy incómoda cuando se lo nombraron. Esto es lo que me cuenta el entorno de la chica que la habría pasado para el orto y que todo terminó mal".

A lo que Yanina remarcó: "Matías cree que la pregunta fue con mala leche. Tiene dos lecturas: 'vos sabías que terminamos para el orto y le tiraste un pie para que cuente', y la otra es que Matías Martin y Romina Manguel hace 25 años garc.... No pasó nada, no terminaron mal, salieron dos o tres veces, un garch..., se terminó, un besito".

Lo cierto es que luego de que De Masi revelase al aire que no estaba en pareja con Matías Martin, horas después el conductor lo confirmó antes de disparar sutilmente contra Manguel. “Hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la respeto, la quiero, es una persona importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida”, admitió el también es de Nancy Dupláa y Natalia Graciano.

Al tiempo que concluyó: “Nos separamos hace un montón, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto. Hablo, tenemos muy buena comunicación”.