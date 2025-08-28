A24.com

La fuerte chicana de Romina Manguel tras su feroz cruce con Matías Martin: "No habrá sido tan..."

Después de la catarata de dardos que se dispararon desde sus programas de radio tras conocerse la ruptura sentimental de él en el ciclo de ella, ahora Romina Manguel ninguneó de manera rotunda a Matías Martin y fue letal. Mirá.

28 ago 2025, 12:36
La fuerte chicana de Romina Manguel tras su feroz cruce con Matías Martin: "No habrá sido tan..."

Esta semana se desató la más impensada de las polémicas entreRomina Manguel y Matías Martin. Todo empezó cuando el conductor de Urbana Play confirmó su separación de Victoria De Masi tras 9 meses juntos, quien -entrevistada por la primera en Radio con vos- se vio obligada a revelar la ruptura cuando la periodista le quiso enviar saludos a través suyo a su colega.

Frente a esta sorpresiva situación en la que salió a la luz el posible affaire que habría habido entre Manguel y Martin en un pasado, lo cierto es que desde Desayuno Americano (América TV) repasaron los hechos y fueron a buscar a los protagonistas para tratar de echar algo de luz sobre este sorpresivo y feroz cruce.

Y mientras el ahora exnovio de Victoria De Masi evitó hacer declaraciones y sólo se limitó a asegurar que "no hay pelea, no hay nada. Cuántas cosas fuertes. Gracias, chicos, muchas gracias", frente a las consultas de los cronistas televisivos e insistió que para él "esta polémica no existe"; otra fue la postura de Manguel.

En diálogo exclusivo con el programa que comanda Pamela David todas las mañanas en la pantalla de América TV, la conductora de No dejes para mañana en Radio Con Vos aclaró que su descargo al aire fue en un momento de enojo por las despreciativas palabras de su colega para con ella y su equipo.

"No somos amigos con Matías, no me tiene que llamar, yo tampoco a él. No tengo más que decirle. No sé por qué me quedé yo en el medio, solo hice una pregunta", señaló dejando en claro que no tuvo intención alguna de generar esta pelea.

Al tiempo que sobre el pasajero romance que confirmó haber mantenido con Martin décadas atrás, Romina Manguel salió del paso con una letal chicana haciéndose la desentendida. "No me acuerdo qué pasó ayer, mirá si me voy a acordar de lo que pasó hace 25 años. No me acuerdo, te juro. No habrá sido tan importante", deslizó risueña pero picante y concluyó asegurando que "las damas no tienen memoria".

Yanina Latorre reveló a verdadera razón detrás del impensado cruce entre Matías Martin y Romina Manguel

Después del sorpresivo cruce entre Matías Martin y Romina Manguel que se desató luego de la confirmación de la separación entre el conductor y Victoria De Masi, Yanina Latorre reveló cuál sería el verdadero motivo detrás del enojo entre los periodistas.

En LAM (América TV), la angelita expuso su análisis: "Esto tiene dos lecturas. Ellos dos no terminaron bien. La escritora no terminó bien, de hecho se mostró muy incómoda cuando se lo nombraron. Esto es lo que me cuenta el entorno de la chica que la habría pasado para el orto y que todo terminó mal".

A lo que Yanina remarcó: "Matías cree que la pregunta fue con mala leche. Tiene dos lecturas: 'vos sabías que terminamos para el orto y le tiraste un pie para que cuente', y la otra es que Matías Martin y Romina Manguel hace 25 años garc.... No pasó nada, no terminaron mal, salieron dos o tres veces, un garch..., se terminó, un besito".

Lo cierto es que luego de que De Masi revelase al aire que no estaba en pareja con Matías Martin, horas después el conductor lo confirmó antes de disparar sutilmente contra Manguel. “Hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la respeto, la quiero, es una persona importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida”, admitió el también es de Nancy Dupláa y Natalia Graciano.

Al tiempo que concluyó: “Nos separamos hace un montón, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto. Hablo, tenemos muy buena comunicación”.

