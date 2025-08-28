La nueva comedia romántica de Netflix que ya está en el Top 10 de películas y dura menos de 2 horas.

Sin embargo, las cosas cambian cuando Marcel presenta a su nueva pareja, Miguel, con quien piensa compartir su nueva vida en el lujoso hotel. Desde ese momento, la desconfianza se instala en el grupo, especialmente en Tomek, que comienza a sospechar que Miguel no es quien dice ser.

A lo largo de la película, los protagonistas pasan de los brindis y las fiestas en Grecia a una auténtica misión para desenmascarar al supuesto estafador. Tomek, con la ayuda de un amigo obsesionado con las teorías conspirativas, decide seguir los pasos de Miguel, convencido de que este hombre podría estar engañando a Marcel no solo sentimentalmente, sino también en los negocios.

Planeta Solteros una aventura en Grecia Netflix 2

Las sospechas aumentan cuando lo ven reunirse con otros jóvenes en situaciones poco claras. Para Tomek y su compañero, no hay duda: Miguel no es de fiar. Sin embargo, sus parejas no comparten el mismo entusiasmo por la investigación y se niegan a involucrarse, lo que genera un divertido choque de perspectivas entre hombres y mujeres.

Elenco de "Planeta Solteros: una aventura en Grecia"

Agnieszka Widocha

Maciej Stuhr

Weronika Ksikiewicz-Nathaniel

Tomasz Karolak

Piotr Gowacki

Nikodem Rozbicki

Kamil Kula

Magorzata Mikoajczak

Dorota Kolak

Mateusz Dymidziuk

Planeta Solteros una aventura en Grecia Netflix 3

Dónde ver "Planeta Solteros: una aventura en Grecia"

El lanzamiento de Planeta Solteros: una aventura en Grecia tuvo lugar el 27 de agosto de 2025, y desde entonces está disponible para todos los suscriptores de Netflix en más de 190 países. Para disfrutarla, únicamente se necesita tener acceso a la plataforma de streaming y buscar el título en el catálogo.

Este estreno consolida a la franquicia polaca como una de las más exitosas dentro de la comedia romántica en Europa, y su llegada a Netflix le asegura una proyección internacional que permitirá a miles de espectadores descubrir su mezcla de humor, romance y misterio.

Planeta Solteros una aventura en Grecia Netflix 4

Por qué ver "Planeta Solteros: una aventura en Grecia"

El éxito de la película radica en su habilidad para combinar géneros. No se queda únicamente en el romance ni en el humor clásico de enredos, sino que suma una dosis de suspenso que atrapa. La sospecha de que alguien pueda estar mintiendo dentro del grupo genera tensión y, al mismo tiempo, situaciones ridículas que hacen reír.

Además, el escenario griego funciona como un personaje más. Las playas, los atardeceres y el ambiente de lujo del resort contrastan con los enredos y discusiones de los protagonistas, reforzando el atractivo visual de la cinta.

Tráiler de la película "Planeta Solteros" en Netflix