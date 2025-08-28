En vivo Radio La Red
La nueva comedia romántica de Netflix que ya está en el Top 10 de películas y dura menos de 2 horas

Esta divertida comedia romántica llegó a Netflix con una historia de amistades y matrimonios que se ponen a prueba durante unas vacaciones. La nueva película del momento.

La película "Planeta Solteros: una aventura en Grecia" aterrizó en Netflix como una de las grandes apuestas del catálogo para este cierre de agosto. Aunque a primera vista parece otra comedia romántica más, lo cierto es que la producción polaca sorprende con una historia llena de giros, enredos y hasta tintes detectivescos que mantendrán al espectador enganchado de principio a fin.

La historia forma parte del universo de Planeta Solteros, una franquicia polaca que ya había conquistado a su público con entregas anteriores cargadas de humor y romance. En esta ocasión, la propuesta viaja a Grecia para darle un aire fresco a la historia, pero mantiene la esencia: explorar las relaciones de pareja en un tono ligero, divertido y cercano.

Los seguidores de la saga reconocerán personajes y dinámicas que ya han disfrutado en otras entregas, mientras que los nuevos espectadores encontrarán una comedia independiente que no requiere haber visto las anteriores para disfrutarla.

Planeta Solteros una aventura en Grecia Netflix 1

De qué trata "Planeta Solteros" en Netflix

Todo comienza con Tomek y Ania, una pareja que viaja a Grecia para visitar a su amigo Marcel, quien recientemente realizó una gran inversión en un exclusivo resort ubicado en una isla paradisíaca. El plan parecía simple: unas vacaciones tranquilas entre amigos, con el atractivo adicional de la inauguración de un proyecto ambicioso, un reality show de solteros que Marcel quiere lanzar en el lugar.

Sin embargo, las cosas cambian cuando Marcel presenta a su nueva pareja, Miguel, con quien piensa compartir su nueva vida en el lujoso hotel. Desde ese momento, la desconfianza se instala en el grupo, especialmente en Tomek, que comienza a sospechar que Miguel no es quien dice ser.

A lo largo de la película, los protagonistas pasan de los brindis y las fiestas en Grecia a una auténtica misión para desenmascarar al supuesto estafador. Tomek, con la ayuda de un amigo obsesionado con las teorías conspirativas, decide seguir los pasos de Miguel, convencido de que este hombre podría estar engañando a Marcel no solo sentimentalmente, sino también en los negocios.

Planeta Solteros una aventura en Grecia Netflix 2

Las sospechas aumentan cuando lo ven reunirse con otros jóvenes en situaciones poco claras. Para Tomek y su compañero, no hay duda: Miguel no es de fiar. Sin embargo, sus parejas no comparten el mismo entusiasmo por la investigación y se niegan a involucrarse, lo que genera un divertido choque de perspectivas entre hombres y mujeres.

Elenco de "Planeta Solteros: una aventura en Grecia"

  • Agnieszka Widocha
  • Maciej Stuhr
  • Weronika Ksikiewicz-Nathaniel
  • Tomasz Karolak
  • Piotr Gowacki
  • Nikodem Rozbicki
  • Kamil Kula
  • Magorzata Mikoajczak
  • Dorota Kolak
  • Mateusz Dymidziuk
Planeta Solteros una aventura en Grecia Netflix 3

Dónde ver "Planeta Solteros: una aventura en Grecia"

El lanzamiento de Planeta Solteros: una aventura en Grecia tuvo lugar el 27 de agosto de 2025, y desde entonces está disponible para todos los suscriptores de Netflix en más de 190 países. Para disfrutarla, únicamente se necesita tener acceso a la plataforma de streaming y buscar el título en el catálogo.

Este estreno consolida a la franquicia polaca como una de las más exitosas dentro de la comedia romántica en Europa, y su llegada a Netflix le asegura una proyección internacional que permitirá a miles de espectadores descubrir su mezcla de humor, romance y misterio.

Planeta Solteros una aventura en Grecia Netflix 4

Por qué ver "Planeta Solteros: una aventura en Grecia"

El éxito de la película radica en su habilidad para combinar géneros. No se queda únicamente en el romance ni en el humor clásico de enredos, sino que suma una dosis de suspenso que atrapa. La sospecha de que alguien pueda estar mintiendo dentro del grupo genera tensión y, al mismo tiempo, situaciones ridículas que hacen reír.

Además, el escenario griego funciona como un personaje más. Las playas, los atardeceres y el ambiente de lujo del resort contrastan con los enredos y discusiones de los protagonistas, reforzando el atractivo visual de la cinta.

Tráiler de la película "Planeta Solteros" en Netflix

