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La desafiante reacción de Mauro Icardi tras el encuentro de Wanda Nara con su familia en Rosario

Se conoció el pensamiento del futbolista Mauro Icardi al ver la reunión de su ex Wanda Nara con su familia en Rosario por el feriado patrio del 25 de Mayo.

27 may 2026, 12:30
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La desafiante reacción de Mauro Icardi tras el encuentro de Wanda Nara con su familia en Rosario
La desafiante reacción de Mauro Icardi tras el encuentro de Wanda Nara con su familia en Rosario

La desafiante reacción de Mauro Icardi tras el encuentro de Wanda Nara con su familia en Rosario

Wanda Nara compartió un lindo momento con la familia de Mauro Icardi en Rosario por el 25 de Mayo, donde viajó con sus hijas para que puedan estar con la familia del padre en el feriado patrio.

A días de ese cálido y sopresivo reencuentro familiar, Gustavo Méndez dio detalles de cómo cayó esa acción de Wanda en el propio Mauro Icardi, quien viene de recorrer Japón con la China Suárez.

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Ante este escenario, el periodista remarcó cuál habría sido la reacción que habría tenido el futbolista tras ver a su ex con su familia en Rosario.

“Lo que dicen del entorno es que es todo una farsa. Las cosas que ha dicho Wanda de la familia es terrible”, señaló el panelista de La mañana con Moria (El Trece).

"Mauro Icardi vio todo lo que pasó en Rosario. Utilizaron montaje de la actitud: toda una farsa", aseguró el periodista sobre el pensamiento que tendría el deportista sobre esa sopresiva reunión familiar.

Y en ese sentido amplió: “A Mauro no le asombra nada, está peleado con la familia por cosas internas, hay muchas cosas que se saben y otras que no”.

"Cuando Mauro pone la plata para la casa de su familia y no quede en la calle, Wanda dice vamos a ponerla a nombre nuestra. Mauro dijo yo se la regalo. Y ella dijo no, porque mañana le va a quedar a nuestras hijas", recordó Méndez sobre un tema particular que involucró a la familia de Icardi con Wanda.

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La picante frase de Moria Casán sobre el padre de Mauro Icardi tras la reunión con Wanda Nara

Moria Casán sorprendió con un comentario explosivo sobre Juan Carlos Icardi tras verlo cocinando locro con Wanda Nara en el feriado del 25 de Mayo y estalló la polémica.

“La panza del padre de Icardi. ¡Qué tesoro! Me muero, un cementerio de ravioles”, expresó la conductora de La mañana con Moria (El Trece) entre risas mientras sus panelistas reaccionaban sorprendidos por el comentario.

Sin embargo, la One no se detuvo ahí y también apuntó directamente contra Wanda Nara por el vínculo que todavía mantiene con la familia del futbolista en medio de la escandalosa separación que ambos atraviesan desde hace ya casi dos años.

Con su característico tono irónico, la diva hizo referencia al contraste entre el perfil glamoroso de la empresaria y la reunión familiar en Rosario.

“Me encanta Wanda, que se fue de la Louis Vuitton al locro con la familia… No suelta. No hay manera de que suelte la señora. Está en la casa de los ex suegros”, lanzó Moria Casán sin filtros al aire dejando en claro su mirada sobre la situación.

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