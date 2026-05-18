Fito Paez confirmó su quinto show en Buenos Aires: cuándo será

De esta manera, el Sale el Sol Tour continúa su recorrido, confirmando su potencia, emoción y convocatoria de uno de los artistas más influyentes de la música en español.
SALE EL SOL TOUR 2026:
19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO
20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO
10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires AGOTADO
15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén
17 de abril - Arena Maipú - Mendoza
15 de mayo - Antel Arena - Montevideo
20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires
05 de junio - Arena Cañaveralejo - Cali
06 de junio - Plaza de Toros - Manizales
09 de junio - La Macarena - Medellín
12 de junio - Movistar Arena - Bogotá
29 de junio - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!
01 de octubre - Predio FISA - Bahía Blanca
03 de octubre - Polideportivo - Mar del Plata
09 de octubre - Estadio Delmi - Salta
11 de octubre - Club Atlético Central - Tucumán
16 de octubre - Plaza de la Música - Córdoba
31 de octubre - Playón Estadio Único Diego Armando Maradona - La Plata
05 de noviembre - Polideportivo - Santa María - Posadas
07 de noviembre - Anfiteatro Cocomarola - Corrientes
28 de noviembre - Estación Belgrano - Santa Fe
Fito Páez Movistar Arena 3