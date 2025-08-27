En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Horóscopo: Venus en oposición a Plutón ¿Qué significa este tránsito y cómo transformar tus vínculos?

El choque de Venus en Leo con Plutón en Acuario trae intensidad y verdades en el Horóscopo. Descubrí qué significa este tránsito para vos.

A veces

A veces, amar también es animarse a mirar lo incómodo. Foto: Horóscopo, Internet.
Leé también Astrología: Venus entra en Cáncer ¿Qué signos que sentirán un llamado a sanar vínculos afectivos?
Venus en Cáncer: el amor se vuelve refugio y memoria. Foto: Internet, Astrología.

Lo que venías esquivando en tus vínculos, hoy aparece. Lo que evitabas nombrar, se revela. El amor y las relaciones se vuelven escenario de verdades incómodas.

¿Qué significa esta oposición?

Venus quiere placer, reconocimiento, ternura. Plutón exige profundidad, intensidad y transformación. Cuando se enfrentan, el resultado es intensidad emocional, pasiones encendidas y, sí, algunas tensiones.

Preguntate:

  • ¿Qué verdad incómoda necesito aceptar?
  • ¿Qué deseo me da miedo confesar?
  • ¿Qué vínculo se transforma cuando dejo de negar lo obvio?

El amor no siempre es liviano

Este tránsito no busca dulzura, busca autenticidad. Puede traer discusiones, celos, obsesiones. Pero también puede limpiar lo que ya no sirve. El amor que resiste la intensidad, se fortalece.

image
Venus oposici&oacute;n Plut&oacute;n: la intensidad revela lo que callamos. Foto: Hor&oacute;scopo, Internet.

Venus oposición Plutón: la intensidad revela lo que callamos. Foto: Horóscopo, Internet.

Los signos más afectados

  • Leo: con Venus en tu signo, tus relaciones se intensifican. Luces y sombras salen a la vista.
  • Acuario: Plutón en tu signo te empuja a transformarte. Venus enfrente te refleja qué vínculos te potencian.
  • Escorpio: tu regente Plutón se activa. Podés sanar heridas o abrir puertas cerradas hace mucho.
  • Tauro: como hijo de Venus, vivís la tensión en el amor y los valores. Revisá qué deseás de verdad.
  • Aries: la chispa se mezcla con intensidad. No todo es pelea: también puede ser pasión transformadora.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus oposición Plutón 2025?

Es un tránsito de intensidad emocional que transforma vínculos y deseos, revelando lo oculto.

¿Qué signos lo sienten más fuerte?

Leo, Acuario, Escorpio, Tauro y Aries.

¿Cómo aprovecharlo?

Siendo honesto: hablá de lo que incomoda, soltá lo que no suma y transformá lo profundo en motor de cambio.

Cuando el amor pide profundidad

La oposición Venus-Plutón 2025 nos recuerda que amar no siempre es ligero. A veces es mirar de frente lo incómodo y, en esa verdad, encontrar una fuerza nueva.

