Horóscopo: Venus en oposición a Plutón ¿Qué significa este tránsito y cómo transformar tus vínculos?

El miércoles 27 de agosto no pasa desapercibido: Venus en Leo se enfrenta a Plutón en Acuario. Este tránsito marca un cara a cara entre el deseo de mostrarse y la necesidad de profundidad.
Lo que venías esquivando en tus vínculos, hoy aparece. Lo que evitabas nombrar, se revela. El amor y las relaciones se vuelven escenario de verdades incómodas.
Venus quiere placer, reconocimiento, ternura. Plutón exige profundidad, intensidad y transformación. Cuando se enfrentan, el resultado es intensidad emocional, pasiones encendidas y, sí, algunas tensiones.
Preguntate:
Este tránsito no busca dulzura, busca autenticidad. Puede traer discusiones, celos, obsesiones. Pero también puede limpiar lo que ya no sirve. El amor que resiste la intensidad, se fortalece.
¿Qué significa Venus oposición Plutón 2025?
Es un tránsito de intensidad emocional que transforma vínculos y deseos, revelando lo oculto.
¿Qué signos lo sienten más fuerte?
Leo, Acuario, Escorpio, Tauro y Aries.
¿Cómo aprovecharlo?
Siendo honesto: hablá de lo que incomoda, soltá lo que no suma y transformá lo profundo en motor de cambio.
La oposición Venus-Plutón 2025 nos recuerda que amar no siempre es ligero. A veces es mirar de frente lo incómodo y, en esa verdad, encontrar una fuerza nueva.