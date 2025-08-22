En vivo Radio La Red
Astrología
ASTROLOGÍA

La astrología en la nueva Luna en Virgo el fin de semana: ¿Qué signos van a cambiar su rutina?

La Luna Nueva en Virgo en la astrología abre la puerta a hábitos más conscientes. Algunos signos sentirán que es tiempo de empezar de cero.

Luna Nueva en Virgo: sembrar intenciones simples que cambian todo. Foto: Internet

Luna Nueva en Virgo: sembrar intenciones simples que cambian todo. Foto: Internet, Astrologóia.

La magia de Virgo está en lo cotidiano: en la lista de compras, en la alarma del celu, en esa primera taza de café. La Luna Nueva en Virgo nos recuerda que los grandes cambios empiezan en lo simple. No hace falta una revolución: basta con una decisión repetida cada día.

Leé también Astrología: los 3 signos que sentirán un flechazo antes de que termine agosto
Horóscopo: estos son los signos con más química en agosto

Tal vez querés soltar un vicio, animarte a una nueva rutina o simplemente dejar de decir que sí a todo. Lo importante es sembrar intenciones claras. En unos meses, cuando mires atrás, vas a descubrir que esos pequeños ajustes fueron una bisagra.

La Luna Nueva en Virgo también nos enseña a ser pacientes. No se trata de resultados inmediatos, sino de la constancia silenciosa que sostiene lo que soñamos. Cada intención sembrada es como una semillita que necesita cuidado, confianza y tiempo para crecer.

Además, esta lunación puede traer revelaciones sobre la forma en que cuidamos nuestro cuerpo y nuestra energía. Tal vez descubras que el verdadero cambio no está en hacer más, sino en hacer menos y mejor.

image
El futuro se escribe en lo peque&ntilde;o de cada d&iacute;a. Foto: astrolog&iacute;a, internet.

El futuro se escribe en lo pequeño de cada día. Foto: astrología, internet.

Astrología: Los signos que más lo sentirán

Virgo: sembrás tu año nuevo personal. Todo empieza otra vez.

Tauro: tu cuerpo pide rutinas más sanas. Escuchalo.

Capricornio: cambios laborales o de organización interna que te ordenan.

Piscis: necesitás bajar a tierra esos sueños. La Luna Nueva te da anclaje.

Preguntas frecuentes

¿Qué se hace en una Luna Nueva?

Sembrar intenciones: escribir, meditar, imaginar lo que queremos manifestar.

¿Qué signos aprovechan más esta Luna Nueva?

Los de tierra (Virgo, Tauro, Capricornio) y su opuesto Piscis.

¿Es normal sentirse cansado en una Luna Nueva?

Sí. Es un momento de introspección y “reset” energético.

