La astrología en la nueva Luna en Virgo el fin de semana: ¿Qué signos van a cambiar su rutina?

El futuro se escribe en lo pequeño de cada día. Foto: astrología, internet.
Astrología: Los signos que más lo sentirán
Virgo: sembrás tu año nuevo personal. Todo empieza otra vez.
Tauro: tu cuerpo pide rutinas más sanas. Escuchalo.
Capricornio: cambios laborales o de organización interna que te ordenan.
Piscis: necesitás bajar a tierra esos sueños. La Luna Nueva te da anclaje.
Preguntas frecuentes
¿Qué se hace en una Luna Nueva?
Sembrar intenciones: escribir, meditar, imaginar lo que queremos manifestar.
¿Qué signos aprovechan más esta Luna Nueva?
Los de tierra (Virgo, Tauro, Capricornio) y su opuesto Piscis.
¿Es normal sentirse cansado en una Luna Nueva?
Sí. Es un momento de introspección y “reset” energético.