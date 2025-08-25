En vivo Radio La Red
Astrología: estos 5 signos sentirán con más fuerza la pasión de Venus en Leo

Con Venus entrando en Leo en la astrología, la rutina se transforma en intensidad. Descubrí cómo aprovechar este giro y qué signos lo sienten más.

De la rutina a la pasión: Venus en Leo transforma el inicio de semana. Foto: Astrología

De la rutina a la pasión: Venus en Leo transforma el inicio de semana. Foto: Astrología, Ideogram.

Arranca la semana con un cambio de energía clave: el lunes 25 de agosto, Venus entra en Leo y nos saca del detalle obsesivo de Virgo para ponernos frente al fuego de la pasión. Lo que antes era lista de pendientes, ahora se vuelve ganas de disfrutar. Donde había rutina, aparece chispa.

Este tránsito es el pasaje de lo meticuloso a lo apasionado. Nos recuerda que la vida no puede ser solo horarios: necesita color, juego y deseo.

Preguntate:

  • ¿Qué parte de tu rutina necesita más pasión?

  • ¿Qué vínculo pide un poco de fuego?

  • ¿Qué proyecto necesita menos control y más creatividad?

Astrología: El detalle ya no alcanza

Venus en Leo pide intensidad. Se activa la creatividad, las ganas de mostrarse, el magnetismo. La invitación es clara: dejá de esperar el momento perfecto y empezá a disfrutar ahora.

Además, este tránsito impulsa a mostrar lo que antes se escondía. Los talentos creativos, las pasiones ocultas y hasta los sentimientos que parecían guardados bajo llave encuentran ahora un espacio para expresarse sin miedo. Es un buen momento para animarte a decir lo que sentís o a darle forma a proyectos que pedían escenario.

Y no se trata solo de romance: Venus en Leo también enciende la confianza personal. Vestirse distinto, probar un estilo nuevo, dedicar tiempo al arte o simplemente priorizar el disfrute cotidiano son maneras de sintonizar con esta energía. El magnetismo no es solo para afuera: empieza por reconocerte y celebrar tu propia vitalidad.

El detalle cede paso al fuego de los deseos. Foto: Astrología, Ideogram.

Los signos bajo el fuego de Venus en Leo

Leo: el protagonismo te busca. Brillás con magnetismo y tu presencia no pasa desapercibida. Es tiempo de mostrarte sin reservas y disfrutar de la energía que te pone en el centro de la escena.

Sagitario: la aventura se enciende. El amor y el juego se vuelven terreno fértil. Pueden aparecer romances inesperados o experiencias que te devuelvan la chispa.

Aries: la pasión marca el ritmo. Te animás a tomar la iniciativa y abrir caminos. El deseo se vuelve motor para conquistar tanto en vínculos como en proyectos.

Tauro: el disfrute cotidiano se potencia. El placer y el confort se vuelven esenciales. Es momento de embellecer tu entorno y poner tu bienestar como prioridad.

Acuario: las relaciones se intensifican. Lo auténtico se afirma, lo superficial queda atrás. Se abren conversaciones que revelan verdades y redefinen vínculos importantes.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa este tránsito?

Que Venus deja a Virgo y entra en Leo, cambiando rutina por pasión y magnetismo.

¿Qué signos lo sienten más?

Leo, Aries y Sagitario, además de Tauro y Acuario.

¿Cómo aprovecharlo en la semana?

Buscá un espacio para el disfrute: desde un gesto creativo hasta un momento romántico.

La chispa de un lunes distinto

Este lunes 25 no arranca como cualquier otro. El ingreso de Venus en Leo 2025 nos recuerda que el detalle sirve, pero la pasión mueve. Y que a veces, el verdadero plan es animarse a encender el fuego.

