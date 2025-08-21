Astrología: Venus entra en Cáncer ¿Qué signos que sentirán un llamado a sanar vínculos afectivos?

image

Los signos más movilizados por Venus en Cáncer

Cáncer: todo lo dicho te toca directo. Puede ser un período de ternura, pero también de intensidad emocional.

Escorpio: tus vínculos se sienten más profundos; la pasión pide también ternura.

Piscis: este tránsito despierta sensibilidad y te da permiso de mostrar tu parte más vulnerable.

Capricornio: tus relaciones se ponen frente al espejo: ¿qué tanto das y qué tanto te cuesta pedir?

Sanar también es poner límites

Este tránsito también nos recuerda que no todo se trata de pareja: la energía de Venus en Cáncer puede sentirse en los lazos familiares, en la relación con mamá, con hijxs o con quienes sentimos como “tribu del corazón”. A veces sanar es también animarse a poner límites donde antes solo había silencio.

Además, puede ser un tiempo de mayor creatividad hogareña: redecorar un espacio, cocinar algo especial, o simplemente recuperar rituales de cuidado que nos hacen sentir en casa. El amor no siempre está afuera: a veces empieza en la manera en que nos tratamos cada día.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus en Cáncer para las relaciones?

Es un tiempo donde el cuidado, la ternura y la vulnerabilidad ganan protagonismo.

¿A qué signos afecta más Venus en Cáncer?

Cáncer, Escorpio, Piscis y Capricornio sentirán el tránsito con mayor intensidad.

¿Es normal sentir nostalgia durante este tránsito?

Sí, Venus en Cáncer conecta con memorias emocionales y puede despertar recuerdos pasados.