Astrología: Venus entra en Cáncer ¿Qué signos que sentirán un llamado a sanar vínculos afectivos?

Venus en Cáncer abre la puerta a sanar, mimar y repensar vínculos en la astrología. ¿Qué signos sentirán más fuerte este deseo de ternura?

Cuando Venus entra en Cáncer, no hablamos solo de romanticismo: hablamos de raíces emocionales, de lo que nos sostiene cuando la vida se pone pesada. Este tránsito toca la fibra más íntima de los afectos: la manera en que damos y recibimos cuidado. Con Venus en Cáncer no alcanza con besar: queremos abrazar, contener, cocinar juntos, volver a sentir que el amor no es solo deseo sino refugio.

Astrología: No todo lo que vuelve es un error

Con este tránsito, algunas historias pueden reabrirse. No necesariamente para volver con alguien, sino para revisar qué aprendimos de ese vínculo y qué nos quedó pendiente sanar.

¿Te pasó de soñar con una persona del pasado justo ahora? No es casualidad. Venus en Cáncer remueve memorias afectivas. Lo que parecía cerrado, vuelve como eco. Cáncer quiere cuidado, pero también teme ser herido. Esa contradicción puede sentirse fuerte: ganas de estar cerca, pero miedo a entregar demasiado.

Si estás en pareja, puede aparecer la necesidad de hablar más de lo emocional. Y si estás solx, podés sentir un llamado a reconocer qué tipo de abrazo buscás realmente.

Los signos más movilizados por Venus en Cáncer

  • Cáncer: todo lo dicho te toca directo. Puede ser un período de ternura, pero también de intensidad emocional.

  • Escorpio: tus vínculos se sienten más profundos; la pasión pide también ternura.

  • Piscis: este tránsito despierta sensibilidad y te da permiso de mostrar tu parte más vulnerable.

  • Capricornio: tus relaciones se ponen frente al espejo: ¿qué tanto das y qué tanto te cuesta pedir?

Sanar también es poner límites

Este tránsito también nos recuerda que no todo se trata de pareja: la energía de Venus en Cáncer puede sentirse en los lazos familiares, en la relación con mamá, con hijxs o con quienes sentimos como “tribu del corazón”. A veces sanar es también animarse a poner límites donde antes solo había silencio.

Además, puede ser un tiempo de mayor creatividad hogareña: redecorar un espacio, cocinar algo especial, o simplemente recuperar rituales de cuidado que nos hacen sentir en casa. El amor no siempre está afuera: a veces empieza en la manera en que nos tratamos cada día.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus en Cáncer para las relaciones?

Es un tiempo donde el cuidado, la ternura y la vulnerabilidad ganan protagonismo.

¿A qué signos afecta más Venus en Cáncer?

Cáncer, Escorpio, Piscis y Capricornio sentirán el tránsito con mayor intensidad.

¿Es normal sentir nostalgia durante este tránsito?

Sí, Venus en Cáncer conecta con memorias emocionales y puede despertar recuerdos pasados.

