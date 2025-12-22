Se suspendió la boda de la hermana menor de Messi tras un fuerte accidente: qué pasó

Además, De Brito compartió: "Me dice Celia: 'Llora porque ella es cero mediática y no le gusta hacer nota, y no sabe cómo se filtró'".

Por último, De Brito relató cómo ocurrió el accidente: "Se descompensó y chocó con una pared. Con la moto, supongo".

De esta manera, la cuñada de Antonela Roccuzzo atraviesa un momento delicado de salud que obligó a postergar su casamiento, aunque se encuentra fuera de peligro y acompañada por su familia.

Quién es la pareja de María Sol Messi

La vida personal de María Sol Messi, la hermana menor de Lionel, siempre se mantuvo en un perfil bajo. Sin embargo, en los últimos meses se conoció que está en pareja con Julián Arellano, más conocido como “Tuli”, un joven ligado al mundo del fútbol que se ha ganado su lugar dentro del cuerpo técnico de Las Garzas, el equipo de Miami que pertenece a la familia Beckham y donde juega Lionel.

Arellano forma parte del staff de la categoría Sub 19, un conjunto que en 2023 logró consagrarse campeón de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL). Ese título marcó un hito para la institución y consolidó a Tuli como un referente dentro de las divisiones juveniles. En la temporada siguiente, el equipo volvió a destacarse con una campaña sólida, lo que reforzó su reputación como formador de talentos.