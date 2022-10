Ian, el bebé del milagro: nació con 750 gramos y ya está listo para irse a su casa

“El panorama no era bueno. Durante los primeros días me dijeron que lo iban a tener que operar varias veces, pero después el bebé salía adelante y ya no era necesario. Como tenía el intestino perforado no se podía alimentar con mi leche y tampoco podía hacer caca. Por eso le pusieron un drenaje. Con eso se curó. Los médicos me dijeron que es increíble que haya pasado por eso sin consecuencias”, contó Camila al Diario de Cuyo.