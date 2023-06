Impactante video: famosa cantante cae desplomada en pleno show tras ser agredida con un teléfono

Embed

En las redes sociales se volvió viral el impacto en el rostro de la cantante y muchos fanáticos describieron con lujo de detalles cómo fue el momento en que la cantante fue agredida: “Un show verdaderamente increíble y arruinado por un fan que lanzó su teléfono móvil contra Bebe Rexha. Espero que esté bien”, expresó un usuario que capturó el momento del impacto.

“Esta es Bebe Rexha siendo escoltada de la sala de conciertos aquí en Nueva York después de que alguien arrojase un maldito teléfono y le golpease la cabeza cuando salía al escenario. Todos los estábamos pasando muy bien y Bebe también, todos lo estábamos pasando genial. ¿Quién haría eso? Esperamos que estés bien”, escribieron en otro tuit.

¿Cómo quedó Bebe Rexha tras el impacto?

Tras el concierto, que formaba parte de su gira Best Fucking Night of my Life, su madre emitió un comunicado aclarando que la popular cantante tuvo que recibir tres puntos de sutura por el golpe recibido con el teléfono.

Luego, fue la propia Rexha quien a través de su cuenta de Instagram mostró cómo quedó su rostro. "Im good." (Estoy bien), escribió en su cuenta oficial con dos fotos en primer plano que demuestran la gravedad del golpe.