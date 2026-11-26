Entre los episodios documentados figuran:

15 de diciembre de 2020: ingresó al Hospital Evita por traumatismos en un miembro superior.

18 de diciembre de 2020: fue atendido en el Hospital Molas, donde le diagnosticaron una fractura a nivel de la muñeca y la mano.

22 de enero de 2021: acudió a la posta sanitaria del barrio Río Atuel por un traumatismo en un miembro superior.

1 de febrero de 2021: ingresó nuevamente al Hospital Evita por traumatismos en el cuerpo.

23 de marzo de 2021: recibió un diagnóstico de mallet finger, una lesión que provoca una deformidad en el dedo y puede estar asociada a una fractura.

Los dibujos de Lucio que también fueron analizados

Otro de los elementos que se incorporaron a la investigación fueron los dibujos que Lucio había realizado en el jardín de infantes. En algunos de ellos, los personajes aparecían sin ojos, con las piernas cortadas o directamente sin extremidades.

También se observaron tachaduras, borroneos y el uso de colores oscuros. Esos trabajos fueron analizados como parte de los elementos reunidos durante la causa.

Las condenas a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez

En febrero de 2023, el Tribunal Oral de Santa Rosa condenó a prisión perpetua a las dos mujeres acusadas por el crimen.

Magdalena Espósito Valenti recibió la pena por homicidio triplemente calificado, por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Abigail Páez fue condenada a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, por alevosía y ensañamiento, además de los delitos sexuales por los que fue juzgada.

El fallo determinó las responsabilidades penales de ambas en la muerte del niño y se convirtió en uno de los principales hitos judiciales del caso.

En mayo de 2024, el Gobierno nacional informó que las dos condenadas serían alojadas en establecimientos penitenciarios diferentes.

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja Abigail Páez fueran condenadas por el crimen del nene cinco en Santa Rosa (Foto: Télam).

Magdalena Espósito Valenti fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal N.º 6 de Luján de Cuyo, en Mendoza, mientras que Abigail Páez quedó alojada en una cárcel de San Luis.

En ese momento, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al traslado con una frase que publicó en sus redes sociales: “Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy”.

La Ley Lucio y el jury a las funcionarias judiciales

En abril de 2023, el Congreso sancionó la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio. La norma establece la capacitación obligatoria en derechos de niñas, niños y adolescentes para quienes trabajan en el Estado y apunta a fortalecer la prevención, la detección temprana y la intervención ante situaciones de violencia y maltrato infantil.

La causa también tuvo consecuencias en el ámbito judicial de La Pampa. A fines de 2023, la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán fueron sometidas a un jury por presunto mal desempeño en el proceso que había otorgado la custodia de Lucio a su madre. Ambas fueron absueltas.