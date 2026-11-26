En medio de las versiones que circulan sobre la separación de Facundo Arana y María Susini, el nombre de Marian Saud quedó en el centro de la polémica al ser señalada como la supuesta tercera en discordia entre el actor y la modelo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La diseñadora de indumentaria rompió el silencio en diálogo con PrimiciasYa.com, contó cómo conoció al actor y reveló detalles de los encuentros que despertaron las sospechas de un romance. Su palabra.
En medio de las versiones que circulan sobre la separación de Facundo Arana y María Susini, el nombre de Marian Saud quedó en el centro de la polémica al ser señalada como la supuesta tercera en discordia entre el actor y la modelo.
Ante la repercusión que tomó la información, PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con la diseñadora, quien decidió romper el silencio y contar su verdad sobre el vínculo que mantiene con el galán.
“No salgo con Facundo Arana. Nos presentó una amiga en común, nos reunimos los tres para hacer algo en mi desfile. No se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene”, explicó Marian.
Lejos de esquivar el tema, Saud reconoció que compartió diferentes encuentros con el actor y confirmó que incluso lo recibió en su domicilio.
“Me invitó con amigos a ver su obra, fuimos a comer en grupo por Corrientes. Y vino a mi casa con su perro que era muy bebé, no podía pisar la calle porque todavía no tenía todas las vacunas”, detalló.
Asimismo, la diseñadora explicó el origen de la publicación en las redes sociales que despertó las sospechas sobre un supuesto romance entre ambos.
“Subí una historia de los perros jugando, porque eran súper tiernos. Tengo más fotos con mi perro que mías casi. ¡No lo arrobé a él ni puse el nombre del perro!”, aseguró a PrimiciasYa.com.
Sorprendida por la magnitud que alcanzaron las versiones, Marian fue contundente: “Jamás pensé que dos perritos jugando haría tanto lío. Se hizo una locura que no es”.
Finalmente, la mujer señalada como la supuesta tercera en discordia entre Facundo Arana y María Susini desmintió categóricamente cualquier vínculo sentimental con el actor: “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”.