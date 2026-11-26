“Me invitó con amigos a ver su obra, fuimos a comer en grupo por Corrientes. Y vino a mi casa con su perro que era muy bebé, no podía pisar la calle porque todavía no tenía todas las vacunas”, detalló.

La aclaración de Marian Saud tras ser vinculada con Facundo Arana

Asimismo, la diseñadora explicó el origen de la publicación en las redes sociales que despertó las sospechas sobre un supuesto romance entre ambos.

“Subí una historia de los perros jugando, porque eran súper tiernos. Tengo más fotos con mi perro que mías casi. ¡No lo arrobé a él ni puse el nombre del perro!”, aseguró a PrimiciasYa.com.

Sorprendida por la magnitud que alcanzaron las versiones, Marian fue contundente: “Jamás pensé que dos perritos jugando haría tanto lío. Se hizo una locura que no es”.

Finalmente, la mujer señalada como la supuesta tercera en discordia entre Facundo Arana y María Susini desmintió categóricamente cualquier vínculo sentimental con el actor: “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”.